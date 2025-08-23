HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Sociedad

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Los inmigrantes tienen la posibilidad de viajar a EE.UU. con las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante

Inmigrantes de Perú tendrán nuevo requisito para visa de no inmigrante de Estados Unidos.
Inmigrantes de Perú tendrán nuevo requisito para visa de no inmigrante de Estados Unidos. | Composición LR

La Embajada de Estados Unidos anunció una nueva medida para todos los inmigrantes peruanos que deseen viajar al territorio americano desde el 2 de septiembre de 2025.

En menos de 2 semanas, toda persona que desee solicitar visas de no inmigrantes tendrá que asistir a una entrevista presencial con un oficial consular. La orden incluye menores de 14 años y mayores de 79 años.

Comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Foto: Instagram.

Comunicado oficial de la Embajada de Estados Unidos en Perú. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Peruana fue despedida un año antes de terminar su pasantía de US$7.000 en EEUU por quejarse del incumplimiento del programa

lr.pe

¿Cómo evitar la entrevista para la visa de no inmigrantes en la Embajada de EE.UU.?

En su publicación de Instagram, la Embajada de Estados Unidos comunicó que los inmigrantes peruanos podrán librarse de la entrevista con el oficial consular solamente en ciertos casos especiales.

  • Visas A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.
  • Visas de tipo diplomático u oficial.
  • Renovaciones de visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento de la visa anterior si la visa anterior tenía validez completa y se obtuvo con más de 18 años (los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona según el caso)

PUEDES VER: Peruana egresó de la UNMSM, emigró a EEUU sin saber mucho inglés y hoy es una influencer de comida peruana muy exitosa

lr.pe

¿Qué pasos seguir para obtener una visa de EE.UU.?

La página web de la Embajada de EE.UU. en Perú comparte un enlace directo para verificar las instrucciones al momento de solicitar una visa americana.

  1. Determinar el tipo de visa que se requiere para viajar a Estados Unidos.
  2. Rellenar el formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet.
  3. Regresar a la página web para completar otros pasos más que permitirán coordinar una cita en la Sección Consular. Para conocer a detalle los otros pasos, ingrese a este link.
  4. Presentarse a la cita en la Sección Consular.
  5. Luego de la entrevista, continúe las instrucciones brindadas por la sección consular. También, puede consultar el estatus de la visa e información de su entrega en la misma página web.

PUEDES VER: El primer atentado a las Torres Gemelas fue en 1993, lo financió un miembro de Al Qaeda y un peruano estuvo en lista de muertos

lr.pe

¿Cuáles son las causas de rechazo de la visa de EE.UU.?

  • Rechazo con marca 214(b): el solicitante no cumplió con los requisitos para obtener la visa según los términos de la legislación sobre inmigrantes de Estados Unidos.
  • Rechazo con marca 221(g): se indicarán las acciones adicionales que el solicitante debe realizar para continuar con su trámite. La carta de rechazo señalará las instrucciones para completar los pasos pendientes. No se pagará el arancel de la solicitud.
Notas relacionadas
Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

LEER MÁS
Padre latino suplica no ser deportado de EEUU para estar en la cirugía a corazón abierto de su hija: "Mi temor más grande"

Padre latino suplica no ser deportado de EEUU para estar en la cirugía a corazón abierto de su hija: "Mi temor más grande"

LEER MÁS
Peruanos impulsan MatchMed, un proyecto para que más estudiantes de medicina puedan especializarse en Estados Unidos

Peruanos impulsan MatchMed, un proyecto para que más estudiantes de medicina puedan especializarse en Estados Unidos

LEER MÁS
Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

Conductores en Perú que mantengan un historial sin infracciones de tránsito durante dos años obtendrán este beneficio en 2025

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

El peruano Eddy Cruz, líder de ‘Los Pulpos’, pasó de extorsionador en Perú a funcionario en Chile con contratos millonarios

LEER MÁS
Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

Ampliación del Metropolitano: MTC responsabiliza a gestión de López Aliaga por 12 estaciones inoperativas

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

Corte de luz programado por Seal en Arequipa: horarios y zonas afectadas del 23 al 26 de agosto

LEER MÁS
La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

La otra Vía Expresa de López Aliaga que no cuenta con expediente técnico sólido y que agravaría el tráfico en Lima Norte

LEER MÁS
La historia del profesor peruano que creo 'Kipi', el primer robot quechua hablante que enseña en comunidades rurales

La historia del profesor peruano que creo 'Kipi', el primer robot quechua hablante que enseña en comunidades rurales

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Sociedad

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Mi expareja me dejó a su hijo y yo me hice cargo, ¿puedo denunciarla por pensión de alimentos?

Peruana transformó basural de SJM en un huerto y hoy triunfa con emprendimiento de plantas medicinales: "Nadie apostaba por esto"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota