Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre
Los inmigrantes tienen la posibilidad de viajar a EE.UU. con las visas de no inmigrante y las visas de inmigrante
La Embajada de Estados Unidos anunció una nueva medida para todos los inmigrantes peruanos que deseen viajar al territorio americano desde el 2 de septiembre de 2025.
En menos de 2 semanas, toda persona que desee solicitar visas de no inmigrantes tendrá que asistir a una entrevista presencial con un oficial consular. La orden incluye menores de 14 años y mayores de 79 años.
¿Cómo evitar la entrevista para la visa de no inmigrantes en la Embajada de EE.UU.?
En su publicación de Instagram, la Embajada de Estados Unidos comunicó que los inmigrantes peruanos podrán librarse de la entrevista con el oficial consular solamente en ciertos casos especiales.
- Visas A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.
- Visas de tipo diplomático u oficial.
- Renovaciones de visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento de la visa anterior si la visa anterior tenía validez completa y se obtuvo con más de 18 años (los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona según el caso)
¿Qué pasos seguir para obtener una visa de EE.UU.?
La página web de la Embajada de EE.UU. en Perú comparte un enlace directo para verificar las instrucciones al momento de solicitar una visa americana.
- Determinar el tipo de visa que se requiere para viajar a Estados Unidos.
- Rellenar el formulario DS-160 de solicitud de visa por Internet.
- Regresar a la página web para completar otros pasos más que permitirán coordinar una cita en la Sección Consular. Para conocer a detalle los otros pasos, ingrese a este link.
- Presentarse a la cita en la Sección Consular.
- Luego de la entrevista, continúe las instrucciones brindadas por la sección consular. También, puede consultar el estatus de la visa e información de su entrega en la misma página web.
¿Cuáles son las causas de rechazo de la visa de EE.UU.?
- Rechazo con marca 214(b): el solicitante no cumplió con los requisitos para obtener la visa según los términos de la legislación sobre inmigrantes de Estados Unidos.
- Rechazo con marca 221(g): se indicarán las acciones adicionales que el solicitante debe realizar para continuar con su trámite. La carta de rechazo señalará las instrucciones para completar los pasos pendientes. No se pagará el arancel de la solicitud.