Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Criado en Fresno, Samuel Ruíz ahora busca marcar la diferencia como abogado para ayudar a los inmigrantes en EE.UU.

El joven estudiará en una de las escuelas de leyes más importantes del mundo, para ayudar a más inmigrantes a conseguir más oportunidades.
El joven estudiará en una de las escuelas de leyes más importantes del mundo, para ayudar a más inmigrantes a conseguir más oportunidades.

Samuel Ruiz Macías es un joven que recién acaba su secundaria y vive en el Valle Central de California. Es hijo de inmigrantes mexicanos que, en busca de un futuro mejor para él, llegaron a EE.UU. a trabajar como agricultores en los campos estatales. Hoy, ese esfuerzo rinde sus frutos, ya que el estudiante ha sido aceptado en 15 de las universidades más importantes del país.

Ruíz estudiará la carrera de Derecho en Harvard y buscará ayudar a la comunidad inmigrante de EE.UU. Así como él recibió ayuda económica para seguir con sus estudios, ahora busca marcar la diferencia, siendo abogado, para que otros estudiantes tengan las mismas oportunidades que él. Entre las universidades a las que ingresó se encuentran Standford, Yale y Columbia.

PUEDES VER: Joven promesa del fútbol es deportado de EEUU y logra debutar como profesional en su país: ‘Es el inicio de mi sueño"

lr.pe

¿Quién es Samuel Ruíz Macías, hijo de agricultores que estudiaría en Harvard?

El joven fue criado en Fresno y es el hijo menor de una familia de inmigrantes. Provenientes de México, sus padres trabajaron en los campos agrícolas de su ciudad, en busca de darle más oportunidades en EE.UU. Así fue como Samuel egresó de la Central East High School, donde destacó tanto a nivel académico como social.

Ruiz entonces postuló a varias universidades, donde fue aceptado en 15 de ellas. Entre estas instituciones, destacan Yale, Standford y Columbia, con gran reconocimiento a nivel mundial. Sin embargo, movido por su pasión por el derecho, el joven eligió la escuela de leyes de Harvard como su casa de estudios por los siguientes años.

PUEDES VER: Es padre de dos marines activos en EE.UU., pero ICE lo detiene en Alligator Alcatraz por un choque menor

lr.pe

"La universidad no es solo un logro personal, es un compromiso con mi comunidad. Mi meta es convertirme en abogado y defender a quienes, como mis padres, han buscado una vida mejor en este país" declaró para un medio local. Asimismo, comentó que su decisión de estudiar en Harvard se dio porque recibió apoyo económico y becas, una barrera financiera que logró superar.

Samuel compartió por redes sociales el momento en el que ingresó a la universidad y lo celebró con su familia.

Samuel compartió por redes sociales el momento en el que ingresó a la universidad y lo celebró con su familia. Foto: el latino San Diego

PUEDES VER: Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

lr.pe

¿Cuántos estudiantes extranjeros hay en Harvard?

Según datos de la propia universidad, Harvard cuenta con 25.000 estudiantes en su campus. De ellos, al menos el 27% son extranjeros, que accedieron al programa de becas e intercambio que la casa de estudios ofrece. Asimismo, se conoció que 600 de ellos provienen de Latinoamérica, principalmente de Brasil, México y Colombia. Su escuela de leyes es una de las mejores a nivel mundial, siendo que muchas empresas solo buscan profesionales egresados de la misma.

En mayo de este año, la casa de estudios presentó prohibiciones por parte de la administración de Donald Trump, ya que el programa de becas otorgaba visas constantemente a sus alumnos, algo que va en contra de las políticas anti migratorias del presidente. Sin embargo, esto no ha detenido a Harvard de seguir brindando oportunidades a los mejores estudiantes del mundo, permitiéndoles seguir con su carrera.

