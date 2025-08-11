Influencer peruana trabaja en una agencia de marketing para marcas importantes en Estados Unidos. | Composición LR

La vida de los inmigrantes llegados a Estados Unidos suele ser complicada, tomando en cuenta la coyuntura del Gobierno de Donald Trump. Las oportunidades de emerger son difíciles, pero las ganas por tener una vida mejor no son un impedimento para la protagonista de esta historia.

La República tuvo el agrado de conversar con Lucero Tanke, una peruana que creció en San Miguel y ahora se encuentra casada viviendo su historia de amor cerca de la playa con un ciudadano americano y siendo influencer de productos de belleza en Florida, Estados Unidos.

Lucero tuvo mucho apoyo de su esposo americano desde sus inicios en Estados Unidos. Foto: Lucero.

"Lima ya no me daba espacio para crecer"

Lucero se encontraba a mitad de su carrera en psicología y con tan solo 21 años decidió mudarse a Estados Unidos. Ella contó que las oportunidades laborales en la capital de Perú eran muy difíciles y al no tener contactos la situación se tornaba peor.

"La decisión de mudarme a Estados Unidos fue porque sentía que Lima ya no me daba espacio para crecer", respondió Lucero. Ella tomó esta fuerte decisión, a pesar de encontrarse feliz con su carrera en el país.

Una aventura en EE.UU. sin saber comunicarse

"Para serte honesta, vine a Estados Unidos sin saber nada de inglés", comentó Lucero. Tras su llegada, se inscribió a clases de idioma para dominar mejor la lengua americana y le tomó tiempo poder adecuarse correctamente a la cultura del país. "Creo que solo sabía decir dónde está el baño y a la derecha o la izquierda. Fue muy difícil para mí", dijo nuestra entrevistada.

Sin embargo, una vez recibido su permiso de trabajo y de estudio tras casarse, las oportunidades de empleo se elevaron al punto de ser trabajadora de Whole Foods y Amazon en cosas pequeñas, contó Lucero.

Lucero trabaja con la marca "Bounce Curl" para cabellos rizados. Foto: Lucero.

Nunca soñó abandonar Perú y llegar a EE.UU.

Lucero nos relató que, durante su etapa escolar, no era muy buena en el curso de inglés. De hecho, hasta su profesora llegó a reprocharle delante de sus compañeros que nunca aprendería inglés. Y a pesar de encontrarse en una mejor situación en EE.UU., nunca soñó con abandonar su tierra.

"Yo siempre pensé que iba a nacer, crecer y morir en Perú. Para mí, Perú, y todavía lo es, es absolutamente todo para mí.", aseguró Lucero. No obstante, la vida de ella no fue sencilla en Lima y, al tener una oportunidad de "algo mucho mejor" a tan temprana edad, tomó la decisión de partir a un lugar donde "uno se pueda sentir más libre".

Lucero busca darle seguridad migratoria a su familia. Foto: Lucero.

¿Cómo hizo de su inseguridad una profesión segura en EE.UU.?

A pesar de dedicarse a crear contenido con su cabello, hubo un momento donde Lucero no se sentía segura de su propia apariencia. Ella nos contó que, a veces, le decían que tenía "cabello de bruja" o le preguntaba: "¿Por qué no te peinas?".

Entonces, tras la pandemia, Lucero pudo reconectar con su propia identidad y tomar aprecio por la naturalidad de su cabello, y se dio cuenta de que probablemente no es la única persona que esté pasando por ello. "Nunca pensé que este iba a ser mi negocio. Lo hice por diversión, quería compartir mi proceso, pero no lo vi como un negocio propio", dijo Lucero.

Ella nos comentó que, a día de hoy, se encuentra trabajando junto con una agencia de marketing, que le permite conseguir tratos y asociaciones al punto de trabajar con grandes marcas en EE.UU. Entre sus aspiraciones se encuentra el "Sephora Team" y sacar una línea de cabello.

Lucero en una sesión de fotos en EE.UU. Foto: Lucero

"Siento que le dan más oportunidades a personas americanas"

A pesar de tener un trabajo estable y feliz, Lucero también ha sido víctima de su origen como latina. Ella relató que en su propio rubro llega a trabajar el doble. "A veces si siento que le dan más oportunidades a personas americanas, en vez de a mí, como latina", señaló la influencer.

Lo que mencionó también se ve reflejado al llegar el "Mes de la Herencia Hispana", ya que Lucero dijo que, durante esa celebración, las empresas si los contactan y "quieren como que utilizarnos".

Lucero trabajando con productos de belleza. Foto: Lucero.

La experiencia de doble gobiernos en EE.UU.: Trump y Biden

"He estado en lo republicano y demócrata. Creo que cada gobierno tiene sus cosas buenas y malas", acotó Lucero. Para ella, es importante que un país se maneje bajo reglas, pero le da mucha pena lo que sufren los inmigrantes que si aportan al país de manera correcta.

Nuestra compatriota reconoce la situación difícil que está viviendo la comunidad migrante en Estados Unidos. Sin embargo, Lucero consideró que esta coyuntura también ha causado que todos se unan más y sentir más compasión entre ellos, como latinos.