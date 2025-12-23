HOYSuscripcion LR Focus

Tráfico en Lima EN VIVO hoy: calles cerradas, rutas alternas y estado del tránsito vehicular en tiempo real a pocos días de Navidad

Las calles más afectadas durante el tráfico en Lima son la Vía de Evitamiento, Vía Expresa Panamericana Sur y Norte, y la avenida Javier Prado, donde se presentan retrasos significativos en horas punta.

Tráfico en Lima en épocas navideñas
Tráfico en Lima en épocas navideñas | La República | Deyna Cornejo

En épocas navideñas, el tráfico en Lima se intensifica notablemente debido al incremento de compras de último momento, reuniones familiares y actividades comerciales propias de la temporada. Las principales avenidas y zonas comerciales registran una mayor congestión vehicular, especialmente en horas punta, lo que genera retrasos y pone a prueba la paciencia de conductores y peatones. Vía de Evitamiento, Vía Expresa Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, son donde mayor congestión se presenta. A ello se suma el aumento del transporte público informal y el estacionamiento indebido, factores que complican aún más la circulación.

Este escenario no solo afecta los tiempos de desplazamiento, sino que también incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. Por ello, las autoridades suelen recomendar planificar los viajes con anticipación, respetar las normas viales y optar, de ser posible, por medios de transporte alternativos. En medio del ajetreo navideño, la prevención y la responsabilidad en las vías se vuelven claves para garantizar traslados más seguros durante estas fechas.

