En épocas navideñas, el tráfico en Lima se intensifica notablemente debido al incremento de compras de último momento, reuniones familiares y actividades comerciales propias de la temporada. Las principales avenidas y zonas comerciales registran una mayor congestión vehicular, especialmente en horas punta, lo que genera retrasos y pone a prueba la paciencia de conductores y peatones. Vía de Evitamiento, Vía Expresa Panamericana Sur y Norte, así como en la avenida Javier Prado, son donde mayor congestión se presenta. A ello se suma el aumento del transporte público informal y el estacionamiento indebido, factores que complican aún más la circulación.

Este escenario no solo afecta los tiempos de desplazamiento, sino que también incrementa el riesgo de accidentes de tránsito. Por ello, las autoridades suelen recomendar planificar los viajes con anticipación, respetar las normas viales y optar, de ser posible, por medios de transporte alternativos. En medio del ajetreo navideño, la prevención y la responsabilidad en las vías se vuelven claves para garantizar traslados más seguros durante estas fechas.

