Hace cuatro años, el destino quiso que Pedro y Rosario se conocieran en Estados Unidos, no solo para iniciar una historia de amor, sino también para emprender juntos un negocio ingenioso, que poco a poco se ha convertido en un éxito comercial con "sabor a Perú".

La República entrevistó a esta pareja de peruanos, quienes, con el deseo de salir adelante y lograr el anhelado “sueño americano”, decidieron abrir la primera tienda de productos peruanos en Las Vegas, Nevada, llamada La Peruanita Minimarket.

¿Cómo nació el emprendimiento de La Peruanita Minimarket?

Pedro y Rosario reconocen que, inicialmente, el plan era abrir un restaurante, pero frente a la competencia decidieron innovar. “Lo mejor era venderles los insumos”, le propuso Pedro a Rosario, su futura esposa. Rápidamente, se dieron cuenta de que los inmigrantes latinos, especialmente muchos peruanos, buscaban productos que normalmente consumían en sus países y que eran difíciles de conseguir si compraban por importación.

Así, el 19 de abril de 2025 nació La Peruanita Minimarket, un local que, como su nombre lo indica, se dedica a vender productos peruanos y es la única tienda especializada en este rubro en el estado de Nevada. "Hay gente que viene de otros estados solo para comprar nuestros productos. Conducen horas y horas solo para volver a comer lo que comían en Perú", comenta Rosario, o Charo, como usualmente la conocen.

¿Qué productos ofrece La Peruanita Minimarket?

Los dueños de La Peruanita Minimarket tuvieron la ingeniosa idea de "llevar un pedazo de Perú" a Estados Unidos a través de sus productos, que son difíciles de conseguir en otras tiendas de Nevada e incluso en otros estados. "Tenemos proveedores que nos facilitan la venta de los productos que encargamos para ponerlos en venta", revela Pedro, quien se especializó en el área de almacenes en distintas empresas peruanas y que también dedica a la música.

Tienda La Peruanita Minimarket. Foto: difusión

“Nuestra meta es conseguir y vender productos que no encontrarás en otro lado”, enfatizó Charito, dejando en claro que buscaban diferenciarse de la futura competencia. Además, ya tienen planes de abrir un nuevo local en otro estado, a petición de sus "caseros".

Productos peruanos en La Peruanita Minimarket:

Bebidas: Inca Kola, Kola Inglesa, Guaraná, chicha de jora, Volt, Frugos Gloria

Inca Kola, Kola Inglesa, Guaraná, chicha de jora, Volt, Frugos Gloria Galletas: Picaras, Chaplin, Morochas, Soda San Jorge

Picaras, Chaplin, Morochas, Soda San Jorge Chocolates: Olé Olé, Vizzio, Sublime, Cañonazo, Tejanas de Sayon

Olé Olé, Vizzio, Sublime, Cañonazo, Tejanas de Sayon Dulces: Turrones, Doña Pepa, helado D'ONOFRIO Peziduri

Turrones, Doña Pepa, helado D'ONOFRIO Peziduri Snacks: Chizitos, Cheese Tris, chifles y canchitas

Chizitos, Cheese Tris, chifles y canchitas Condimentos: Ajinomoto, Tuco Sibarita, sazonador Sibarita, Aji-no-moto

Ajinomoto, Tuco Sibarita, sazonador Sibarita, Aji-no-moto Variedades: Mayonesa Alacena, Atún Florida, Mazamorra Morada Universal, Leche Evaporada Gloria, camisetas de Universitario de Deportes y Alianza Lima y cuyes

Estos son solo algunos de los productos disponibles en la tienda. El catálogo completo está disponible en la página web y las redes sociales del emprendimiento, que lleva el mismo nombre del local. "Te damos tu yapa", bromean con sus clientes más frecuentes.

PUEDES VER: El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

¿Cuál es la estrategia de negocio de La Peruanita Minimarket?

Pedro y Rosario explican que aprovecharon lo que muchas veces causa tristeza, pero también alegría al recordar la vida en Perú: la nostalgia. Bajo esta premisa, hacen que todos sus clientes se sientan “como en casa”. “Es imposible que, al entrar, no sepas que no es una tienda de Perú”, aseguraron, especialmente, cuando reciben comentarios como “Recuerdo que en mi colegio comía esto” o “Es como una tienda que había en la esquina de mi barrio”.

Pedro y Rosario. Foto: difusión

No solo se conformaron con esperar a los futuros clientes, sino que decidieron aventurarse en las redes sociales, donde cuentan con miles de seguidores de todo Estados Unidos y otros países de América Latina. “Esto es un logro de los dos”, mencionaron sonriendo, al recordar que, con sacrificio, paciencia y aprovechando las oportunidades, es posible triunfar en otro país sin dejar atrás las raíces.