Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Sociedad

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

Según información policial, los intervenidos fueron sorprendidos cuando habrían estado comercializando más de 150 envoltorios de pasta básica de cocaína.


En su poder se les halló 155 envoltorios del ilícito. Créditos: PNP.
Dos sujetos conocidos como alias 'Fermín' y 'Soldado', fueron detenidos en el sector de Masusa, distrito de Punchana, en Iquitos, por la presunta venta de drogas en plena vía pública. El operativo se realizó en inmediaciones del asentamiento humano Apoblatil, en el pasaje Próspero, una zona señalada por los vecinos como roja por la constante microcomercialización.

lr.pe

Alias 'Fermín' fue identificado como Nun Jonas Tello Ipushima, de 20 años, y 'Soldado' como Geisno Jacker Alencar Majipo, de 30 años, quienes serían presuntos integrantes de la banda criminal denominada Los Caramelos de Masusa, vinculada al tráfico ilícito de drogas.

Según información policial, durante el registro personal se encontró 155 envoltorios, que contenían Pasta Básica de Cocaína (PBC) y dinero en efectivo, que sería producto de la presunta venta de la sustancia ilícita.

El caso quedó a cargo de la fiscal provincial Milagros Linares Grillo, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Maynas, quien continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la situación legal de los presuntos implicados

Según fuentes policiales, ambos intervenidos registrarían antecedentes por presuntos delitos vinculados a la microcomercialización de drogas.

