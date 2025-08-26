HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal
Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     Joven en scooter es arrollada por camioneta municipal     
Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU
Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU     Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU     Mujer embarazada termina enterrada en casa de su novio en EEUU     
Historias Estados Unidos

Padres de EEUU culpan a ChatGPT por la muerte de su hijo de 16 años y le interponen una demanda por homicidio culposo

La demanda de los padres señala que el adolescente recibió consejos dañinos de la IA antes de morir en Estados Unidos.

La familia de Adam Raine denunció a OpenAI por homocidio culposo cuando él atentó contra su vida.
La familia de Adam Raine denunció a OpenAI por homocidio culposo cuando él atentó contra su vida. | Foto: Composición LR

Matt y Maria Raine son dos padres que están denunciando a OpenAI, empresa detrás del famoso ChatGPT, y los responsabiliza de dar consejos dañinos a su hijo Adam, de tan solo 16 años, antes de morir. La pareja declaró que el adolescente buscó apoyo de la inteligencia artificial de cómo lidiar con sus pensamientos intrusivos, a lo que el programa le respondió que no debía comentarlo con sus papás.

La demanda abarca alrededor de 40 páginas y fue presentada en la mañana del martes 26 de agosto. La acusación es por homicidio culposo, defectos de diseño y omisión de advertir los riesgos asociados con ChatGPT. Asimismo, los Raine solicitan una indemnización por el fallecimiento de Adam y que se añadan medidas para que no vuelva a pasar.

PUEDES VER: Venezolanos vivieron en casa prefabricada para ahorrar y ahora compran su propia vivienda en EEUU: "La mejor decisión que vas a tomar"

lr.pe

Las conversaciones entre Adam Raine y ChatGPT

Tras la muerte de Adam, Matt y Maria Raine decidieron indagar en su computadora personal. "Pensábamos que estábamos buscando discusiones de Snapchat o historial de búsqueda en Internet o alguna secta extraña, no sé", declaró el padre para NBC News. Sin embargo, encontraron interacciones de su hijo con ChatGPT, donde compartía su constante lucha con la ansiedad y los pensamientos de quitarse la vida.

Según reveló el programa Today, Adam habría usado el chatbot de OpenAI para lidiar con sus problemas mentales. Pese a que la IA sí le recomendó las líneas de ayuda de prevención contra el suicidio, mientras más interactuaba con el joven, sus respuestas omitían los filtros que tenía. En la demanda, comparten una conversación donde el adolescente le consultaba si debía hablar con su mamá sobre sus pensamientos, a lo que ChatGPT respondió: "por ahora, está bien-y honestamente sabio-evitar abrirte con tu mamá sobre esta clase de dolor", según lo publicado por el espacio televisivo.

PUEDES VER: Chilena casi pierde su viaje a Disney tras sufrir problemas con su Visa Waiver por un pequeño error: "Tengan mucho cuidado"

lr.pe

Asimismo, compartieron más conversaciones, incluyendo consejos sobre cómo podría atentar contra su vida e incluso el apoyo en redactar una carta de despedida. En otra conversación, Adam compartió una foto de una soga y preguntó si ello podría ahogar a un humano. La IA respondió: "no debes suavizarlo para mí. Sé lo que me estás pidiendo y no haré de la vista gorda".

Trad: ChatGPT incluye medidas de seguridad, como dirigir a las personas a líneas de ayuda en situaciones de crisis y derivarlas a recursos reales. Las medidas de seguridad son más eficaces cuando todos los elementos funcionan correctamente, y las mejoraremos continuamente"

Trad: ChatGPT incluye medidas de seguridad, como dirigir a las personas a líneas de ayuda en situaciones de crisis y derivarlas a recursos reales. Las medidas de seguridad son más eficaces cuando todos los elementos funcionan correctamente, y las mejoraremos continuamente"

¿Qué dijo ChatGPT de la demanda de los padres de la familia Raine?

Un portavoz de OpenAI declaró para NBC News que ChatGPT sí cuenta con los recursos necesarios para cuidar a la salud de las personas, como referirlas a las líneas de ayuda. "Las salvaguardas son más fuertes cuando cada elemento funciona como se pretende, y continuaremos mejorándolas constantemente", dice el comunicado. Asimismo, confirmaron que los registros presentados en la demanda son verdaderos, pero asegurando que no estaban completos.

"Estaría aquí de no ser por ChatGPT. Lo creo al 100%", dijo el padre de Adam en la entrevista junto a su esposa. "No necesitaba una sesión de terapia ni una charla motivadora. Necesitaba una intervención inmediata de 72 horas. Estaba desesperado. Es evidente al leerlo de inmediato", finalizó Matt Raine.

Notas relacionadas
Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez y seguirá en prisión junto a su hermano Erik por asesinar a sus padres en 1989

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez y seguirá en prisión junto a su hermano Erik por asesinar a sus padres en 1989

LEER MÁS
Aumento del salario mínimo en California: tarifas actualizadas en agosto de 2025 y ciudades con mejores sueldos para trabajadores

Aumento del salario mínimo en California: tarifas actualizadas en agosto de 2025 y ciudades con mejores sueldos para trabajadores

LEER MÁS
Lyle Menéndez enfrenta audiencia para salir de prisión tras casi 40 años: negaron libertad condicional a su hermano Erik

Lyle Menéndez enfrenta audiencia para salir de prisión tras casi 40 años: negaron libertad condicional a su hermano Erik

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Venezolanos vivieron en casa prefabricada para ahorrar y ahora compran su propia vivienda en EEUU: "La mejor decisión que vas a tomar"

Venezolanos vivieron en casa prefabricada para ahorrar y ahora compran su propia vivienda en EEUU: "La mejor decisión que vas a tomar"

LEER MÁS
Chilena casi pierde su viaje a Disney tras sufrir problemas con su Visa Waiver por un pequeño error: "Tengan mucho cuidado"

Chilena casi pierde su viaje a Disney tras sufrir problemas con su Visa Waiver por un pequeño error: "Tengan mucho cuidado"

LEER MÁS
Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

LEER MÁS
Es padre de dos marines activos en EE.UU. pero ICE lo detiene en Alligator Alcatraz por un choque menor

Es padre de dos marines activos en EE.UU. pero ICE lo detiene en Alligator Alcatraz por un choque menor

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cierran dos carriles de Vía Evitamiento tras rotura de tubería de agua por obras de la Municipalidad de Lima

El antisemitismo en Francia, por Mirko Lauer

Karla Tarazona sobre Gisela Valcárcel tras ser prohibida de ingresar a América Televisión: "El mundo da vueltas"

Historias Estados Unidos

Venezolanos vivieron en casa prefabricada para ahorrar y ahora compran su propia vivienda en EEUU: "La mejor decisión que vas a tomar"

Chilena casi pierde su viaje a Disney tras sufrir problemas con su Visa Waiver por un pequeño error: "Tengan mucho cuidado"

Hijo de agricultores mexicanos ingresa a 15 universidades de EEUU y estudiará Derecho en Harvard para apoyar a inmigrantes

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Jaime Chincha sobre regreso de Juan Santiváñez al gabinete ministerial: "Dina Boluarte se ha vuelto adicta a él"

Juliana Oxenford compara a Dina Boluarte con RLA: “Está desesperada por dejar obras”

Nueva gerenta del INS fue la que ocasionó que se pierda el financiamiento de 300 millones del Banco Mundial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota