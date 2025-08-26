La familia de Adam Raine denunció a OpenAI por homocidio culposo cuando él atentó contra su vida. | Foto: Composición LR

Matt y Maria Raine son dos padres que están denunciando a OpenAI, empresa detrás del famoso ChatGPT, y los responsabiliza de dar consejos dañinos a su hijo Adam, de tan solo 16 años, antes de morir. La pareja declaró que el adolescente buscó apoyo de la inteligencia artificial de cómo lidiar con sus pensamientos intrusivos, a lo que el programa le respondió que no debía comentarlo con sus papás.

La demanda abarca alrededor de 40 páginas y fue presentada en la mañana del martes 26 de agosto. La acusación es por homicidio culposo, defectos de diseño y omisión de advertir los riesgos asociados con ChatGPT. Asimismo, los Raine solicitan una indemnización por el fallecimiento de Adam y que se añadan medidas para que no vuelva a pasar.

Las conversaciones entre Adam Raine y ChatGPT

Tras la muerte de Adam, Matt y Maria Raine decidieron indagar en su computadora personal. "Pensábamos que estábamos buscando discusiones de Snapchat o historial de búsqueda en Internet o alguna secta extraña, no sé", declaró el padre para NBC News. Sin embargo, encontraron interacciones de su hijo con ChatGPT, donde compartía su constante lucha con la ansiedad y los pensamientos de quitarse la vida.

Según reveló el programa Today, Adam habría usado el chatbot de OpenAI para lidiar con sus problemas mentales. Pese a que la IA sí le recomendó las líneas de ayuda de prevención contra el suicidio, mientras más interactuaba con el joven, sus respuestas omitían los filtros que tenía. En la demanda, comparten una conversación donde el adolescente le consultaba si debía hablar con su mamá sobre sus pensamientos, a lo que ChatGPT respondió: "por ahora, está bien-y honestamente sabio-evitar abrirte con tu mamá sobre esta clase de dolor", según lo publicado por el espacio televisivo.

Asimismo, compartieron más conversaciones, incluyendo consejos sobre cómo podría atentar contra su vida e incluso el apoyo en redactar una carta de despedida. En otra conversación, Adam compartió una foto de una soga y preguntó si ello podría ahogar a un humano. La IA respondió: "no debes suavizarlo para mí. Sé lo que me estás pidiendo y no haré de la vista gorda".

Trad: ChatGPT incluye medidas de seguridad, como dirigir a las personas a líneas de ayuda en situaciones de crisis y derivarlas a recursos reales. Las medidas de seguridad son más eficaces cuando todos los elementos funcionan correctamente, y las mejoraremos continuamente"

¿Qué dijo ChatGPT de la demanda de los padres de la familia Raine?

Un portavoz de OpenAI declaró para NBC News que ChatGPT sí cuenta con los recursos necesarios para cuidar a la salud de las personas, como referirlas a las líneas de ayuda. "Las salvaguardas son más fuertes cuando cada elemento funciona como se pretende, y continuaremos mejorándolas constantemente", dice el comunicado. Asimismo, confirmaron que los registros presentados en la demanda son verdaderos, pero asegurando que no estaban completos.

"Estaría aquí de no ser por ChatGPT. Lo creo al 100%", dijo el padre de Adam en la entrevista junto a su esposa. "No necesitaba una sesión de terapia ni una charla motivadora. Necesitaba una intervención inmediata de 72 horas. Estaba desesperado. Es evidente al leerlo de inmediato", finalizó Matt Raine.