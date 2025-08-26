Familia de Venezuela vivió en casa prefabricada y consigue comprar una vivienda propia en Estados Unidos. | Composición LR

Apostar por una nueva vida en Estados Unidos implica tomar decisiones arriesgadas. Historias como la de esta familia de Venezuela sirve de inspiración para muchos inmigrantes que deciden abandonar su país por mejores oportunidades de vida.

Este relato lo protagoniza Ángeles Barrios y su familia en su cuenta de Tiktok. Ellos llegaron a Indiana consiguiendo una casa prefabricada por Facebook Marketplace. La vivienda tuvo un costo de US$15.000 que realizaron con miras a un futuro con mejor estabilidad económica.

¿Cómo la familia de Venezuela consiguió una propia casa en EE.UU.?

El sueño de la familia con una propia casa proviene de casi 3 años de ahorro. Desde mediados de 2023, los venezolanos consiguieron invertir US$700 de manera mensual, en lugar de gastar de US$1.200 a US$2.000 en un alquiler.

Al solo gastar en terreno, luz y agua les permitió ahorra una gran cantidad de dinero para luego cambiar sus vidas por completo. Fue así, como en julio de 2025, la familia logró firmar una nueva casa en Indiana y celebraron a lo grande, inaugurando su nueva vivienda con un champán.

¿Cómo comprar una casa prefabricada barata en EE.UU.?

Ángeles Barrios comentó que adquirir una casa prefabricada como método de ahorro no es de pobres, sino de inteligentes. "Es la mejor decisión que vas a tomar", dijo Barrios. Tras ello, realizó una breve guía de como adquirir una casa prefabricada.

Ingresar a Facebook Marketplace. Buscar "trailas a la venta". Consultar al dueño si no mantiene deudas o problemas legales. Revisar si no tiene gotear, el suelo podrido o daños importantes. Mostrar ingresos que comprueben que puedes comprar el terreno. Aclarar si los pagos serán en cuotas y firmar un documento escrito.

Próxima meta de Ángeles Barrios en Indiana

La joven venezolana expresó que los sueños si llegan a cumplirse y si su familia pudo, cualquier persona puede lograr ese sueño. Asimismo, Ángeles reveló que su próxima meta sería comprar una televisión grande para su sala.