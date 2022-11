Caso ‘gabinete en la sombra’: ‘Que respondan Sada Goray y Flor Olivera’

El empresario Fernando Pazos Huayamares deslindó de la inversionista inmobiliaria Sada Goray Chong y la abogada Flor Olivera Orellana, investigadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder por su vinculación con miembros del llamado ‘gabinete en la sombra’, un grupo de paisanos y amigos del presidente Pedro Castillo.

Pazos reconoció que hizo inversiones en dos proyectos de Marka Group y que Flor Olivera fue abogada en algunos de sus negocios, pero que estos vínculos no tienen ninguna relación con los casos que son materia de indagación por parte de la Fiscalía.

De acuerdo con declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos, funcionarios del Ministerio de Vivienda y Construcción, del Fondo Mivivienda y de la Superintendencia Nacional de Bienes Nacionales (SBN) recibieron presiones de integrantes del ‘gabinete en la sombra’ para emitir resoluciones en favor de Sada Goray.

PUEDES VER: Misión de OEA alista citas con Patricia Benavides y opositores

Están involucrados el exministro Geiner Alvarado, su exjefe de asesores Salatiel Marrufo y el empresario prófugo Segundo Sánchez. Estos a nombre del presidente Castillo exigieron a los funcionarios que emitieran informes en beneficio de Marka Group y Goray.

Conforme a las manifestaciones de los testigos, el jefe del Estado exigió atender las demandas de Goray porque sus responsables aportaron a la campaña presidencial durante la segunda vuelta.

El nombre del empresario Fernando Pazos surgió como presunto financista de Pedro Castillo porque es inversionista de dos proyectos inmobiliarios de Marka Group, que logró que el Fondo Mivivienda le autorice a funcionar como entidad prestamista no supervisada. Y porque la abogada que trabajó para las empresas de Fernando Pazos, Flor Olivera, fue contratada por la SBN para pronunciarse sobre un reclamo que había sido rechazado. Olivera emitió un informe favorable a Goray, quien así pudo sanear un terreno de 90 hectáreas en Chilca, que vendió en US$47,6 millones, pero en el que Pazos no tuvo participación.

El empresario Pazos acreditó que conoció a Sada Goray en 2020 y recién a partir de entonces hizo sus inversiones, periodo en el que el presidente Castillo no era candidato.

Rechazó cualquier vínculo con las actuaciones de Sada Goray y Flor Olivera y las emplazó a que aclaren su relación con el caso que investiga el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

“Respeto que el señor Castillo tenga su ideología, pero jamás financiaría a un político comunista. Por razones familiares y empresariales, jamás aportaría a la campaña de un comunista. Y no he financiado a ningún candidato. Tampoco conozco a ninguna de las personas del llamado ‘gabinete en la sombra’. Por lo tanto, nada tengo que ver con el caso que investiga la Fiscalía”, explicó Fernando Pazos.

PUEDES VER: Activan búsqueda policial de prófugo financista de Pedro Castillo

El empresario corroboró que no es el único inversionista en los proyectos de Marka Group, que gerencia Sada Goray.

“Soy uno de varios y, lo que es más importante, participé en 2020 cuando nadie sabía que Pedro Castillo sería presidente. Además, me fui del país y desde hace más de dos años soy ciudadano español. Lo que podrían haber hecho Sada Goray y Flor Olivera no me ha favorecido en nada. Incluso de las inversiones que hice, no he recibido ni un sol. A la luz de estos días vividos, solo me ha traído zozobra familiar y una pena de que un proyecto social como Techo Propio, tan necesario para la gente que más necesita, se vea manchado”, precisó Fernando Pazos: “Las señoras Goray y Olivera deben ofrecer las explicaciones que corresponden. Yo no he resultado beneficiado de ninguna forma por el presidente Castillo o personas allegadas a él”.

Por qué tienen la misma dirección

La empresa de Fernando Pazos, FPH & Company SAC; así como Marka Group, de Sada Goray, y la Inmobiliaria Nuevo Chiclayo, donde Pazos y Goray son socios y Flor Olivera fue directora; tienen la misma dirección de la avenida Circunvalación Club Golf Los Incas 208, departamento 704 B.

“Efectivamente, por razones legales y de operatividad, todas las empresas gestionadas por Marka Group tienen el mismo domicilio fiscal, porque se trata de la empresa gestora”, dijo Pazos.

En la misma empresa

Fernando Pazos y Sada Goray son socios en la Inmobiliaria Nuevo Chiclayo y Flor Olivera es la directora. Foto: Sunarp