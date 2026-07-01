Rafael López Aliga busca ayuda del Congreso y pide que le informe al JNE que no asumirá como senador

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El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, formalizó su decisión de no integrar la Cámara Alta para el período legislativo 2026-2031. Mediante un oficio dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, solicitó comunicar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el retiro de su credencial como senador.

Este pedido se da luego de que el JEE de Lima Centro declarara improcedente su candidatura como regidor de Lima al mantener la condición de senador. En esa línea, el órgano electoral advirtió que su negativa al cargo "no puede entenderse alterada por la sola manifestación de voluntad del referido candidato".

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Como medida para no integrar la Cámara Alta, López Aliaga decidió no presentar documentos obligatorios exigidos por el Congreso para la incorporación de los nuevos parlamentarios. La fecha límite para entregar las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas venció el 30 de junio.

"En mi caso, no he presentado ni presentaré ninguna de dichas declaraciones juradas (…) En consecuencia, carecía de sentido iniciar o continuar un procedimiento de acreditación destinado a culminar con una juramentación que, por decisión expresa y previamente comunicada, no llegará a producirse".

El líder de Renovación Popular indicó que, de acuerdo con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento del Congreso, la entrega del formulario de datos personales y las declaraciones juradas son requisitos indispensables para ejercer el cargo. Al no cumplir voluntariamente con estas exigencias, la propia normativa del Parlamento le impide, de forma automática, jurar o asumir funciones.

El vacío normativo y el pedido al Parlamento

En el oficio, López Aliaga señaló la existencia de un “vacío legal” respecto a la renuncia de senadores electos que aún no han tomado juramento.

Explicó que, si bien el artículo 18 del Reglamento del Congreso regula la "irrenunciabilidad" del cargo, esta regla solo está diseñada para quienes ya se incorporaron plenamente mediante la juramentación, pero "no contempla el supuesto excepcional de quien, habiendo resultado electo, comunica anticipadamente y de forma definitiva que no llegará a incorporarse".

Por esta razón, demandó a la Presidencia del Congreso comunicar su decisión al JNE para que se admita su postulación como regidor de Lima.