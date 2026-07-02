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Patricia Benavides blindada nuevamente: SAC archiva denuncia por presunto intercambio de favores con presidente Balcázar

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación contra Patricia Benavides. El expediente también alcanza al presidente José María Balcázar, aunque su trámite quedó suspendido hasta que concluya su mandato por las restricciones previstas en la Constitución.

Benavides volvió a ser blindada por el Congreso. Foto: difusión
Benavides volvió a ser blindada por el Congreso. Foto: difusión
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió archivar la denuncia constitucional contra Patricia Benavides por el presunto intercambio de favores con el presidente José María Balcázar, cuando este aún integraba el Congreso. Con esta decisión, la exfiscal de la Nación evita que el caso continúe su trámite político, pese a que el Ministerio Público sostenía que existían suficientes elementos para sustentar la acusación.

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La investigación planteaba que Benavides habría buscado el respaldo de Balcázar en la Subcomisión para frenar las denuncias constitucionales presentadas en su contra. Como contraparte, la Fiscalía señalaba que el entonces congresista recibió apoyo en el proceso que afrontaba por presunta apropiación ilícita y que también solicitó la designación de su nuera, Scarlett Gálvez Campos, como fiscal provisional.

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Según difundió Infobae, para sustentar el archivo, el informe aprobado por la Subcomisión concluyó que no correspondía continuar con la denuncia por patrocinio ilegal debido a que, según su análisis, no se configuró el delito base. En cuanto a la imputación por presunto cohecho, el documento recordó una disposición fiscal que calificó el nombramiento de la familiar de Balcázar como una actuación sin relevancia penal.

La posición del Congreso contrasta con la tesis planteada por la Fiscalía de la Nación. La denuncia constitucional reunía 110 elementos de convicción, entre declaraciones de testigos, registros de visitas al Parlamento, conversaciones de WhatsApp, resoluciones fiscales y otros documentos que, según el Ministerio Público, respaldaban la existencia de un presunto acuerdo entre ambos investigados.

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Fiscalía sostuvo que existían más de un centenar de elementos para sustentar la denuncia

El Ministerio Público no basó su acusación únicamente en la declaración del exasesor Jaime Villanueva. El expediente incorporó diversos medios probatorios que buscaban acreditar el presunto intercambio de favores entre Patricia Benavides y José María Balcázar.

Entre esos elementos figuraban testimonios, chats, documentos oficiales, registros de ingresos al Congreso y las votaciones realizadas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Además, la fiscal superior que investigaba a Balcázar declaró que recibió comunicaciones de Jaime Villanueva y del fiscal Elmer Ríos cuando tenía a su cargo el expediente del hoy presidente.

Pese a esos elementos, la mayoría de integrantes de la Subcomisión respaldó el informe de calificación que recomendaba declarar improcedente la denuncia contra Benavides. Con esa decisión, el procedimiento quedó cerrado para la exfiscal de la Nación.

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Denuncia contra José María Balcázar continuará cuando deje la Presidencia

Aunque el expediente comprende tanto a Patricia Benavides como a José María Balcázar, la decisión adoptada por la Subcomisión fue distinta para cada uno. En el caso del jefe de Estado, el grupo de trabajo optó por suspender el trámite de la denuncia constitucional.

La medida responde a lo establecido en el artículo 117 de la Constitución, que limita los supuestos en los que un presidente en funciones puede ser acusado. El informe también citó el criterio fijado por el Tribunal Constitucional respecto a las investigaciones contra mandatarios durante el ejercicio del cargo.

Por ello, el procedimiento contra Balcázar no fue archivado. El expediente permanecerá en suspensión mientras continúe en la Presidencia y podrá reactivarse una vez que concluya su mandato, mientras que Patricia Benavides quedó fuera de este proceso tras la decisión de la Subcomisión.

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