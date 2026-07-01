Elecciones 2026: JEE culmina proclamación de resultados de segunda vuelta presidencial

JEE de Huánuco fue el último en proclamar resultados de la segunda vuelta presidencial. | JNE

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El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huánuco oficializó este miércoles los resultados de la segunda vuelta presidencial en su jurisdicción. Con un respaldo de 159.191 votos, el tribunal proclamó a Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como el candidato ganador sobre Keiko Fujimori (Fuerza Popular), que alcanzó 84.000 votos.

La lectura de la proclamación estuvo a cargo del pleno integrado por los magistrados Elmer Ninaquispe, Manuel Cornejo y Ketty Tarazona.

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Provincia de Huánuco

Juntos por el Perú logró 99.865 votos frente a 64.424 de Fuerza Popular. En esta zona se contabilizaron 164.289 votos válidos, 1.983 nulos y 1.038 en blanco, sumando un total de 176.310 votos emitidos.

Provincia de Ambo

En esta provincia también ganó Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) con 19.637 votos, mientras que Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo 10.809. En esta zona se registraron 30.436 votos válidos, 1.984 nulos y 268 en blanco. Se contabilizaron 32.968 electores en total.

Provincia de Pachitea

En esta provincia la diferencia a favor de Sánchez fue bastante marcada, ya que Juntos por el Perú sumó 19.509 votos frente a 5.059 de Fuerza Popular. Los votos válidos fueron 24.568, acompañados por 1.505 votos nulos y 221 en blanco, acumulando un total de 26.294 votos emitidos.

Provincia de Yarowilca

En esta zona la victoria local se la llevó Fuerza Popular con 1.978 votos, mientras que Juntos por el Perú ocupó el segundo lugar con 1.265 votos. La diferencia fue de tan solo 713 sufragios. En esta localidad se registraron 14.043 votos válidos, 607 nulos y 124 en blanco, lo que sumó un total de 14.774 votos emitidos.

Provincia de Lauricocha

En esta provincia se consolidó el respaldo a Juntos por el Perú con 8.115 votos, mientras que Fuerza Popular consiguió 1.730 votos. El reporte de esta zona fue de 9.845 votos válidos, 332 nulos y 68 en blanco, registrando una asistencia total de 10.245 electores.