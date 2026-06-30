Paro indefinido en Moquegua: bloquean Puente Montalvo en rechazo a ley que modifica su territorio
La protesta es en contra de un proyecto de ley que modifica los límites territoriales entre Moquegua y Tacna.
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En Moquegua continúa el bloqueo indefinido en el puente Montalvo como rechazo al proyecto de Ley N.° 11658, aprobado por el Congreso. De acuerdo con las autoridades locales, esta norma modifica la frontera con Tacna y recorta el territorio moqueguano, hecho que pondría en riesgo los futuros ingresos de la región por canon minero.
Ante esta situación, la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, viajó a Lima junto a alcaldes de la región y dirigentes sociales para exigirle al presidente de la República, José Balcázar, observar la ley.
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