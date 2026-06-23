SUTEP Puno no reconocerá a Keiko Fujimori como presidenta: "Su gobierno sería ilegítimo"

SUTEP Puno señala que sería ilegítimo un eventual gobierno de Keiko Fujimori. | Composición/LR

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El secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) en Puno, Alexander Pilco, anunció que el sindicato de maestros no reconocerá la legitimidad de Keiko Fujimori si llega a ser proclamada presidenta de la República.

"Por la cantidad de votos que ha obtenido en Puno, la señora Fujimori sería ilegítima. Puno no la va a reconocer como gobierno", señaló Pilco para el medio.

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Además, la postura del gremio se alinea con los reclamos del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, quien denunció presuntas irregularidades en el conteo de los votos del exterior.

"En el exterior, a última hora las autoridades del sistema electoral han cambiado la situación, las reglas de juego, el cual prácticamente perjudicó [el proceso], debió de darse pues como antes. (…) Nosotros vemos claramente que en el Perú ganó Roberto Sánchez".

El peso del voto en Puno

Para el dirigente, el ajustado resultado nacional contrasta drásticamente con la realidad de su región, donde Juntos por el Perú obtuvo aproximadamente el 84% de los votos frente al 14% de Fuerza Popular.

Según Pilco, esta diferencia deja a la lideresa del fujimorismo sin respaldo popular en el sur. "Con la cantidad de votos que tiene Keiko Fujimori no pinta en Puno".

El magisterio puneño restó importancia a los llamados a la reconciliación hechos desde el partido naranja y señaló que se debe respetar el voto en el territorio nacional.

Próximas medidas y anuncio de paros

El sindicato aclaró que sus reclamos van más allá de la coyuntura electoral y apuntan a defender reformas de fondo, como el cambio de Constitución y sus beneficios laborales.

"Nuestro camino es la lucha, buscar la nueva Constitución y mejoras en educación. Mientras no se den las mínimas condiciones de garantía de nuestros derechos económicos conquistados, no vamos a reconocer [al gobierno]", manifestó el dirigente.

Para definir las próximas acciones, el gremio convocó a una convención nacional el sábado 4 de julio en Puno. El dirigente adelantó que la plataforma de lucha incluirá protestas civiles para el próximo mes.

"No se descarta la paralización de los días 26, 27 y 28 de julio, porque creemos que un gobierno debe responder a las expectativas del pueblo", concluyó.