Alcalde de Mariscal Nieto advierte que protesta podría radicalizarse: "Promulgar la ley sería echar más leña al fuego"

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John Larry Coayla, alcalde de la provincia de Mariscal Castillo —donde se ubica a su vez el distrito de Torata, afectado en su territorio por ley del Congreso—, señaló a La República que la protesta en Moquegua podría radicalizarse de no hallar soluciones pronto para la ciudadanía afectada.

“En Moquegua hay un paro indefinido, tanto en Moquegua como en Ilo. El puente Montalvo permanece bloqueado. ¿Y qué ocurre cuando se cierra ese puente? No puede salir el mineral ni el cobre de Quellaveco ni de Southern. Entonces, estamos generando un problema no solo para Moquegua, sino también para el país. Además, el calor es intenso y esperamos que no ocurra ningún hecho que ponga en riesgo la vida de las personas. Esta situación se va a agravar porque, si bien los moqueguanos somos tranquilos, cuando se rebasa el límite de lo tolerable, no nos escuchan y tenemos sustento técnico y legal, la protesta inevitablemente se radicalizará. Eso traerá consecuencias y retrasos para el país”

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Para el alcalde, la solución parsimoniosa parte de que el presidente Balcázar observe el texto aprobado por el Congreso y este sea devuelto al Parlamento para que su discusión técnica sea más desarrollada. Además, Coayla señaló que debería evitarse la radicalización aceptando las medidas y así no llegar a escenarios como el vivido en el ‘Moqueguazo’, protesta ocurrida en 2008.

“Nosotros consideramos que, estando en un cambio de gobierno, al nuevo Ejecutivo de ninguna manera le conviene asumir el mando con este problema encima. Se estaría alimentando un conflicto innecesario cuando el presidente Balcázar ya conoce la situación. Confiamos en que, para evitar este conflicto entre dos regiones hermanas que buscan el progreso, se observe la autógrafa y todo termine ahí. Yo no considero probable que se promulgue la ley, porque eso sería echar más leña al fuego. Moquegua ya tiene antecedentes como el Moqueguazo, y la protesta se radicalizaría aún más. Ya hay puentes bloqueados y miles de personas movilizadas. Eso no le conviene a nadie”

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Se reunieron con Fernando Rospigliosi

El alcalde de Mariscal Castillo comentó también que se reunió con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. En declaración para este medio, Coayla indicó que la conversación tuvo resultados positivos.

“Nos hemos reunido con varios congresistas, cerca de treinta, y la mayoría de ellos ya había aprobado el proyecto. Sin embargo, ahora que conocen nuestra posición, él se ha comprometido a que, si el Poder Ejecutivo observa la autógrafa, esa observación sea tomada en cuenta por el próximo Congreso. Ya no hay tiempo en esta legislatura porque el Congreso ha concluido sus funciones, pero él ya tiene conocimiento del problema”, apuntó.

El alcalde indicó que su pedido es llamar a un debate técnico que inovolucre a las autoridades de las zonas afectadas para evitar caer en errores: “Lo más lógico, cuando existen conflictos limítrofes entre dos regiones y no hay una delimitación establecida entre Moquegua y Tacna, es que convoquen a ambas partes a una comisión o a una mesa técnica. Allí se discutirá el tema y se definirá lo que corresponda a cada región. Eso es lo que nosotros pretendemos. No queremos perjudicar a nadie”.

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La razón de la protesta

La controversia surgió tras la aprobación de un proyecto de ley destinado a sanear y organizar los límites territoriales internos del departamento de Tacna. La iniciativa fue presentada ante el Congreso el 16 de junio de 2025, durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, y recibió el respaldo del Pleno el 23 de junio.

No obstante, autoridades y organizaciones sociales de Moquegua advirtieron que la norma contiene errores en los mapas y coordenadas incorporados en el texto aprobado. De acuerdo con Gilia Gutiérrez, gobernadora de Moquegua, estas imprecisiones afectan directamente al sector de Quebrada Honda, ubicado en el distrito de Torata.