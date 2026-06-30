EE.UU. felicita a Keiko Fujimori y busca reforzar cooperación bilateral en temas de seguridad

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El gobierno de los Estados Unidos felicitó a Keiko Fujimori, luego de que concluyera el conteo de votos que la posiciona como presidenta electa del Perú. A través de canales oficiales y de sus principales representantes diplomáticos, el país norteamericana expresó su disposición para afianzar relaciones bilaterales con el Ejecutivo.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, extendió una felicitación a nombre de su nación y manifestó que las prioridades de la cooperación binacional se dividen en seguridad, inversión y comercio.

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“Estados Unidos felicita a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su importante victoria electoral. La Administración Trump espera con entusiasmo profundizar la colaboración con la Administración Fujimori para impulsar la cooperación en materia de seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en inversión y comercio en nuestra región”.

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Por su parte, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, expresó que también mantiene un compromiso con el país. El diplomático señaló que el gobierno norteamericano apuntarán al desarrollo económico mutuo y a la estabilidad del continente.

“Como representante de POTUS Trump puedo afirmar que EE.UU. espera continuar, en estrecha colaboración con este nuevo gobierno, con el trabajo conjunto entre nuestros países. Seguimos unidos en seguridad regional, comercio y la prosperidad de nuestros pueblos”, manifestó Navarro.

A este pronunciamiento se sumó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, la cual saludó el resultado y resaltó su expectativa por consolidar la alianza entre Lima y Washington.