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Política

Rafael López Aliaga pide al presidente del JNE que Absalón Vásquez ocupe su lugar en el Senado

Luego de que el Congreso notificara al JNE sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir el cargo de senador, el líder de Renovación Popular pidió a Roberto Burneo, titular del órgano electoral, convocar a su accesitario para que integre la Cámara Alta.

Rafael López Aliaga pide a Roberto Burneo convocar a su accesitario para que ocupe su lugar en el Senado.
Rafael López Aliaga pide a Roberto Burneo convocar a su accesitario para que ocupe su lugar en el Senado. | Difusión
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Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, presentó un oficio dirigido al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, solicitando que se anule su credencial para ejercer el cargo de senador y se convoque a Absalón Vásquez Villanueva en su lugar.

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El exalcalde de Lima precisó que su postura es "expresa, voluntaria e irrevocable" y responde a su decisión de no presentar la documentación requerida para integrar la Cámara Alta —como la declaración jurada de ingresos y bienes— dentro del plazo máximo que venció el pasado 30 de junio.

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En el documento, López Aliaga insta al Pleno del organismo electoral a resolver el caso, tomando como referencia resoluciones previas del JNE que abordaron situaciones de autoridades que no juraron ni asumieron sus cargos.

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El Congreso traslada al JNE la decisión de López Aliaga

Mediante un oficio, el Congreso de la República notificó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la decisión de Rafael López Aliaga de no asumir su cargo como senador para el periodo 2026-2031.

Esta postura del exalcalde de Lima responde a su intención de postular como teniente alcalde de la capital, candidatura que previamente fue declarada improcedente debido a su condición de senador electo.

Ante este escenario, el Parlamento adjuntó los documentos presentados por el dirigente y precisó en su informe que, ante la falta de una norma específica para este escenario, es el JNE quien mantiene la facultad de resolver el procedimiento "mientras el senador electo no se incorpore al Congreso".

JEE declara improcedente candidatura de Rafael López Aliaga

El 30 de junio, la candidatura de Rafael López Aliaga fue declarada improcedente por el Jurado Electoral Especial (JEE), tras concluir que no se subsanaron las observaciones sobre su situación jurídica como senador electo para el periodo 2026-2031.

El organismo señaló que la resolución que lo proclamó como parlamentario “constituye un hecho objetivo, cierto y jurídicamente acreditado”, por lo que dicha condición no puede quedar sin efecto por la “sola manifestación de voluntad” del candidato.

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