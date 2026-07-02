Francisco Sagasti: Universidad Nacional de Ingeniería nombra doctor honoris causa al expresidente

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El expresidente Francisco Sagasti fue condecorado con un doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La ceremonia se realizó en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas (FIIS) y formó parte de las actividades por el 150.º aniversario de la institución educativa.

El acto contó con la presencia del rector, Dr. Arturo Talledo Coronado; el vicerrector de Investigación, Dr. Jorge Butler Blacker; la decana de la FIIS, Dra. Mery Morales Cuellar; y la secretaria general, abog. Catterine Anco Alarcón. Durante su discurso, Sagasti agradeció a los académicos y a sus compañeros de estudios, que formaron parte de su formación profesional. Como se recuerda, el expresidente estudió Ingeniería Industrial en la UNI.

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"La UNI fue un lugar muy especial en los años 60. Atrajo talentos de todo el país. No cobraba matrícula, pero era muy exigente tanto en los exámenes de admisión como en los cursos dictados a lo largo de los cinco años de carrera. Teníamos estudiantes de todo el país. Convivían hijos de empresarios con hijos de ingenieros y comerciantes, pero también con hijos de campesinos y algunos extranjeros. Esto nos permitió conocer distintas maneras de pensar, historias y culturas. Fue un lugar de encuentro para todo el país, algo que desgraciadamente escasea en muchos lugares en la actualidad", recordó el expresidente.

Tras el discurso, el rector Arturo Talledo ofreció unas palabras sobre la situación del Perú y el compromiso de la universidad con la sociedad. Finalmente, las autoridades posaron para una fotografía junto al exmandatario durante la entrega de la distinción.