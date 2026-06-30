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JNJ declara desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

Carlos Loyola y Amparo Ortega eran los dos finalistas para el cargo. Ortega renunció al proceso por motivos de salud, mientras que Loyola no consignó en su ficha de inscripción que, al momento de su inscripción, contaba con dos proceso judiciales en trámite.

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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) declaró desierto el concurso público para el nuevo jefe de la ONPE tras aceptar la renuncia al proceso por parte de Amparo Ortega y declarar la exclusión de Carlos Loyola. Ambos eran los dos únicos finalistas.

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Mediante una carta, recibida por la JNJ el 23 de junio último, Ortega Campana presentó su renuncia a continuar con su postulación en el Concurso Público de Méritos para la Selección y Nombramiento del Jefe de la ONPE, pues se encuentra sobrellevando una situación personal de salud.

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En atención a ello, el Pleno dispuso, por mayoría, aceptar su renuncia. No participaron de la votación María Teresa Cabrera, por estar en descanso físico vacacional, ni Gino Ríos Patio. Jaime de la Puente y Germán Serkovic votaron en contra.

Fundamentos de la exclusión

Respecto a Carlos Loyola Escajadillo, la JNJ observó que en su Ficha de Inscripción, la cual tiene el valor de una declaración jurada, indicó que no se encontraba procesado “en el ámbito penal, administrativo, disciplinario o haber sido suspendido previamente del cargo o demandado en un proceso civil”.

Al revisar, la institución notó que al momento de su inscripción, Escajadillo mantenía dos procesos judiciales vigentes.

Se trata del expediente N.° 00322-2021-0-1825-JP-CI-02, sobre obligación de dar suma de dinero y expediente N.° 00704-2021-0-1801-JR-LA-10, sobre indemnización por daños y perjuicios por incumplimiento de normas laborales, según el documento.

“La omisión de declarar los procesos judiciales que se encuentran en trámite al momento de la postulación, constituye la omisión de información relevante que el postulante estaba obligado a poner en conocimiento de la Junta”, determinaron.

Tal omisión, alertan, “no constituye una mera irregularidad formal, sino el incumplimiento de un deber expreso de información”.

En función a ello, el Pleno, en mayoría, decidió excluir al candidato Loyola. No participaron de la votación María Teresa Cabrera ni Gino Ríos Patio. Germán Serkovic y Rafael Ruiz votaron en contra.

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