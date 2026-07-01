HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Gobierno de Keiko Fujimori: ¿volverá la persecución contra la prensa? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Roberto Sánchez se reúne con Balcázar por crédito suplementario de S/9 mil millones: Yenifer Paredes lo acompañó

El excandidato presidencial acudió a Palacio de Gobierno junto con los congresistas electos Iber Maraví, Jaime Quito, José Castillo Terrones y Yenifer Paredes para expresar su preocupación por el proyecto de crédito suplementario que aún debe ser evaluado por la Comisión Permanente del Congreso.

Sánchez acudió a Palacio de Gobierno con senadores y diputados electos de JP. Foto: Joel Robles / LR
Sánchez acudió a Palacio de Gobierno con senadores y diputados electos de JP. Foto: Joel Robles / LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El excandidato presidencial Roberto Sánchez acudió este miércoles a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José María Balcázar y expresar la preocupación de su bancada por el crédito suplementario de S/9 mil millones que impulsa el Ejecutivo. En la cita también participaron Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo y diputada electa; José Castillo Terrones, hermano del exmandatario y senador electo; además de Iber Maraví y Jaime Quito. "Solicitamos formalmente una reunión para tratar sobre la agenda única del crédito suplementario", declaró Sánchez al término del encuentro.

Únete a nuestro canal de política y economía

El también líder de Juntos por el Perú explicó que la inquietud de los parlamentarios electos radica en que el actual Congreso decida la distribución de un presupuesto extraordinario que será ejecutado cuando ya haya asumido funciones el nuevo Parlamento. A su juicio, se trata de una medida sin precedentes por el monto comprometido. "Realmente ni un año, en los cinco últimos años, se ha planteado un crédito suplementario de 9 mil millones de soles", afirmó.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Keiko Fujimori reconoce su poder político desde el Congreso: "Te permite hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos"

lr.pe

Sánchez indicó que, durante la reunión, revisaron la propuesta "región por región" para conocer los techos presupuestales y resolver las dudas planteadas por los futuros legisladores. Recordó que el predictamen recibió la aprobación de la Comisión de Presupuesto y ahora pasará a la Comisión Permanente, por lo que consideró necesario conocer los criterios utilizados para asignar los recursos. "Se ha ido al detalle en la parte técnica. Por qué esto, por qué lo otro. Yo creo que es una preocupación natural", sostuvo.

El proyecto de crédito suplementario de S/9 mil millones contempla recursos para inversiones públicas, infraestructura, salud, educación y prevención frente al fenómeno de El Niño, entre otros rubros. Sin embargo, el debate político se concentra en quién debe aprobar esa distribución presupuestal. Sánchez evitó adelantar si su bancada respaldará o rechazará la iniciativa. Además, señaló que ofrecerá un pronunciamiento más amplio respecto del escenario electoral este sábado.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
JNE descarta que anuncio de Roberto Sánchez de recurrir a la CIDH retrase fin de las elecciones

JNE descarta que anuncio de Roberto Sánchez de recurrir a la CIDH retrase fin de las elecciones

LEER MÁS
Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ordena revisión integral previa a la proclamación presidencial

Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ordena revisión integral previa a la proclamación presidencial

LEER MÁS
Roberto Sánchez: "Ganar un proceso electoral no la hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes"

Roberto Sánchez: "Ganar un proceso electoral no la hace demócrata, mucho menos con todos sus antecedentes"

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori reconoce su poder político desde el Congreso: "Te permite hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos"

Keiko Fujimori reconoce su poder político desde el Congreso: "Te permite hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos"

LEER MÁS
JEE declara improcedente candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor por Renovación Popular

JEE declara improcedente candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor por Renovación Popular

LEER MÁS
José Balcázar observó ley que reducía territorio de Moquegua y que provocó paro indefinido

José Balcázar observó ley que reducía territorio de Moquegua y que provocó paro indefinido

LEER MÁS
JNE descarta que anuncio de Roberto Sánchez de recurrir a la CIDH retrase fin de las elecciones

JNE descarta que anuncio de Roberto Sánchez de recurrir a la CIDH retrase fin de las elecciones

LEER MÁS
Marc Bloch, historiador antifascista, entra al Panteón francés, por José Ragas

Marc Bloch, historiador antifascista, entra al Panteón francés, por José Ragas

LEER MÁS
Pedro Castillo cumpliría con todos los requisitos para recibir la gracia presidencial

Pedro Castillo cumpliría con todos los requisitos para recibir la gracia presidencial

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025