Roberto Sánchez se reúne con Balcázar por crédito suplementario de S/9 mil millones: Yenifer Paredes lo acompañó

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El excandidato presidencial Roberto Sánchez acudió este miércoles a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José María Balcázar y expresar la preocupación de su bancada por el crédito suplementario de S/9 mil millones que impulsa el Ejecutivo. En la cita también participaron Yenifer Paredes, cuñada del expresidente Pedro Castillo y diputada electa; José Castillo Terrones, hermano del exmandatario y senador electo; además de Iber Maraví y Jaime Quito. "Solicitamos formalmente una reunión para tratar sobre la agenda única del crédito suplementario", declaró Sánchez al término del encuentro.

El también líder de Juntos por el Perú explicó que la inquietud de los parlamentarios electos radica en que el actual Congreso decida la distribución de un presupuesto extraordinario que será ejecutado cuando ya haya asumido funciones el nuevo Parlamento. A su juicio, se trata de una medida sin precedentes por el monto comprometido. "Realmente ni un año, en los cinco últimos años, se ha planteado un crédito suplementario de 9 mil millones de soles", afirmó.

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Sánchez indicó que, durante la reunión, revisaron la propuesta "región por región" para conocer los techos presupuestales y resolver las dudas planteadas por los futuros legisladores. Recordó que el predictamen recibió la aprobación de la Comisión de Presupuesto y ahora pasará a la Comisión Permanente, por lo que consideró necesario conocer los criterios utilizados para asignar los recursos. "Se ha ido al detalle en la parte técnica. Por qué esto, por qué lo otro. Yo creo que es una preocupación natural", sostuvo.

El proyecto de crédito suplementario de S/9 mil millones contempla recursos para inversiones públicas, infraestructura, salud, educación y prevención frente al fenómeno de El Niño, entre otros rubros. Sin embargo, el debate político se concentra en quién debe aprobar esa distribución presupuestal. Sánchez evitó adelantar si su bancada respaldará o rechazará la iniciativa. Además, señaló que ofrecerá un pronunciamiento más amplio respecto del escenario electoral este sábado.