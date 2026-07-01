Gratificaciones y CTS de trabajadores CAS siguen sin financiamiento tras aprobación de crédito suplementario

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El pago de las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS) para los trabajadores del régimen CAS continúa sin una fuente de financiamiento definida. Aunque la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el dictamen del crédito suplementario por hasta S/9.596 millones, el texto no incorporó una propuesta para costear estos beneficios laborales, pese a que la iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre una implementación gradual también fue retirada.

El dictamen del Proyecto de Ley N.° 14799/2025-PE fue aprobado por 28 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención. La iniciativa autoriza recursos adicionales para financiar inversiones públicas, garantizar la continuidad de los servicios del Estado y atender otras prioridades del Gobierno durante el año fiscal 2026. El proyecto continuará ahora su trámite en la Comisión Permanente del Congreso.

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Si bien el proyecto contempla recursos para distintos sectores y medidas orientadas a fortalecer la ejecución del gasto público, uno de los temas que quedó pendiente fue el financiamiento de las gratificaciones y la compensación por tiempo de servicios (CTS) para los trabajadores bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS).

Durante el debate, la Comisión retiró la disposición que había planteado el MEF, la cual proponía implementar estos beneficios de manera gradual en un periodo de cinco años. Sin embargo, tampoco incorporó una nueva alternativa que permita cubrir el costo fiscal de la medida, por lo que el pago de estos beneficios continúa sin una fuente de financiamiento definida.

Comisión y MEF mantienen diferencias sobre beneficios para trabajadores CAS

El presidente de la Comisión de Presupuesto, Alejandro Soto, señaló que el grupo de trabajo decidió no incluir una nueva disposición sobre los trabajadores CAS en el dictamen aprobado, aunque aseguró que la discusión no ha concluido.

El legislador recordó que la ley que reconoce las gratificaciones y la CTS para este régimen laboral se encuentra vigente y, por tanto, debe ser respetada. No obstante, indicó que la comisión continuará elaborando una propuesta que permita implementar estos beneficios sin comprometer la estabilidad de las finanzas públicas.

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña, coincidió en que aún es necesario evaluar una alternativa que permita atender las demandas de los trabajadores CAS sin poner en riesgo el equilibrio fiscal.

El titular de la cartera reiteró que el Ejecutivo mantiene disposición para continuar el diálogo con el Congreso, aunque advirtió que cualquier decisión debe considerar la disponibilidad de recursos públicos.

"No podemos vulnerar la caja fiscal, que es básicamente el esfuerzo más grande que hemos hecho hasta ahora por parte del Estado en mantener las cifras de manera transparente y sostenibles para que cualquiera sea la administración que asuma encuentre un orden fiscal que le permita seguir generando desarrollo", manifestó.

La falta de consenso mantiene en suspenso la implementación de estos beneficios. Mientras desde el Congreso se sostiene que el reconocimiento de las gratificaciones y la CTS ya fue aprobado por ley, el Ejecutivo insiste en que su aplicación debe contar con una fuente de financiamiento permanente para evitar presiones sobre el presupuesto público.

¿Qué contempla el crédito suplementario aprobado?

El dictamen aprobado incorpora diversas medidas destinadas a agilizar la ejecución del gasto público y fortalecer la capacidad operativa de distintas entidades del Estado.

Entre ellas figura la autorización para que el Gobierno Nacional emita bonos internos por hasta S/1.260 millones, recursos que serán destinados al financiamiento de proyectos de inversión pública, inversiones de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición (IOARR), así como intervenciones de reconstrucción mediante inversiones (IRI) ejecutadas por entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y municipalidades.

Asimismo, el proyecto incorpora un crédito suplementario superior a S/4.160 millones con cargo a las fuentes de financiamiento de Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, monto que forma parte del total de S/9.596 millones contemplado en el dictamen.

Con la aprobación del dictamen, el debate continuará en la Comisión Permanente. Sin embargo, uno de los principales temas pendientes seguirá siendo la definición de una propuesta que permita financiar las gratificaciones y la CTS de los trabajadores CAS, un punto sobre el cual el Congreso y el Ejecutivo aún no alcanzan un acuerdo.