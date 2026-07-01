Secretario general del Sutep se reúne con Keiko Fujimori para exigir que se respete la ley de pensiones a maestros

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El secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, se reunió con Keiko Fujimori para exigir que se respete el pago de pensiones a maestros jubilados, tras la aprobación del crédito suplementario de más de 9 mil millones de soles.

El líder del gremio señaló que existen derechos magisteriales que se deben respetar sin admitir recortes. 'La Compensación por Tiempo de Servicios que ya es una ley que se viene pagando al magisterio no tiene que ser derogada'.

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Además, el líder del sindicato exigió que el dinero de la deuda social y el bono de 487 soles, aprobado en 2025, deben quedar asegurados dentro del crédito suplementario aprobado recientemente.

Del mismo modo, el vocero del gremio explicó que también buscan proteger a los maestros. Desde el Sutep, presentarán un proyecto de ley al Ejecutivo para que se atiendan los reclamos de más de 200.000 profesores cesantes y jubilados. 'Hemos quedado en que vamos a conversar y hacer llegar nuestra propuesta'.

Según indicó, esta ayuda se coordinará de manera ordenada y por etapas con un eventual gobierno para asegurar que se le dé atención al sector magisterial.