José Balcázar observó ley que reducía territorio de Moquegua y que provocó paro indefinido
Las autoridades de Moquegua esperaban esta decisión. Este martes 30 se reunieron con el mandatario y previamente también habían acudido a una mesa de trabajo para expresar su rechazo a la iniciativa.
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José Balcázar observó ley que reducía territorio de Moquegua y que provocó paro indefinido
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El presidente José Balcázar observó el proyecto de ley que provocó tensión limítrofe entre Moquegua y Tacna. Eso tras el paro indefinido de la región Moquegua y la reunión con las autoridades de esta ciudad.
Se trata del proyecto de ley N.° 11658 que, según señaló la gobernadora de Moquegua, podría reducir su territorio.