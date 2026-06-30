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José Balcázar observó ley que reducía territorio de Moquegua y que provocó paro indefinido

Las autoridades de Moquegua esperaban esta decisión. Este martes 30 se reunieron con el mandatario y previamente también habían acudido a una mesa de trabajo para expresar su rechazo a la iniciativa.

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El presidente José Balcázar observó el proyecto de ley que provocó tensión limítrofe entre Moquegua y Tacna. Eso tras el paro indefinido de la región Moquegua y la reunión con las autoridades de esta ciudad.

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Se trata del proyecto de ley N.° 11658 que, según señaló la gobernadora de Moquegua, podría reducir su territorio.

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