HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Alcalde de Puno no descarta acercamiento a Keiko Fujimori: "Tenemos que hacerlo por el bien de la provincia"

El burgomaestre indicó que, de recibir una invitación de Palacio de Gobierno, presentará un paquete de propuestas y necesidades para Puno.

Alcalde de Puno no descarta acercamiento a Keiko Fujimori: "Tenemos que hacerlo por el bien de la provincia"
Alcalde de Puno no descarta acercamiento a Keiko Fujimori: "Tenemos que hacerlo por el bien de la provincia"
Escuchar
Resumen
Compartir

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce, se mostró dispuesto a dialogar con Keiko Fujimori, luego de que el conteo oficial de la ONPE la diera como ganadora de las elecciones generales. En ese sentido, indicó que el acercamiento con la virtual mandataria fujimorista debe orientarse a atender las principales necesidades de la provincia y la región.

Únete a nuestro canal de política y economía

El burgomaestre sostuvo que las diferencias políticas no deben interferir en la coordinación entre las autoridades y remarcó que mantener una posición de confrontación no beneficiaría a Puno. Por ello, consideró que el diálogo con el próximo Gobierno permitirá gestionar las principales demandas de la provincia.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Con respecto a la nueva presidenta que ya se proclama, se tiene que conversar. Hay que dejar de lado las banderas políticas. Puno necesita tener desarrollo. Estar cohibidos y alejados, y comenzar a hacer una contra no nos conviene a nosotros como provincia. Tenemos que acercarnos por el bien de la provincia", declaró.

Presentará propuestas para Puno

Ponce indicó que, de recibir una invitación de Palacio de Gobierno, acudirá para exponer propuestas y necesidades de la provincia. Asimismo, remarcó que el diálogo entre ambas autoridades debe orientarse al desarrollo de Puno.

"Si llega la invitación de Palacio de Gobierno estaremos presentes llevando el paquete de propuestas y necesidades que tiene Puno. Nosotros tenemos que buscar el diálogo por el desarrollo de la provincia y la región de Puno", agregó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Los movimientos sociales tienen el reto de seguir persistiendo en la recuperación de la democracia

Los movimientos sociales tienen el reto de seguir persistiendo en la recuperación de la democracia

LEER MÁS
Keiko Fujimori: presidentes sudamericanos de derecha saludan a lideresa fujimorista por elección presidencial

Keiko Fujimori: presidentes sudamericanos de derecha saludan a lideresa fujimorista por elección presidencial

LEER MÁS
Yehude Simon justifica su reunión con Keiko Fujimori: "Hay que construir puentes"

Yehude Simon justifica su reunión con Keiko Fujimori: "Hay que construir puentes"

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
JEE declara improcedente candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor por Renovación Popular

JEE declara improcedente candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor por Renovación Popular

LEER MÁS
Pedro Castillo cumpliría con todos los requisitos para recibir la gracia presidencial

Pedro Castillo cumpliría con todos los requisitos para recibir la gracia presidencial

LEER MÁS
JNJ declara desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

JNJ declara desierto el concurso público para elegir al nuevo jefe de la ONPE

LEER MÁS
José Balcázar observó ley que reducía territorio de Moquegua y que provocó paro indefinido

José Balcázar observó ley que reducía territorio de Moquegua y que provocó paro indefinido

LEER MÁS
EE.UU. felicita a Keiko Fujimori y busca reforzar cooperación bilateral en temas de seguridad

EE.UU. felicita a Keiko Fujimori y busca reforzar cooperación bilateral en temas de seguridad

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025