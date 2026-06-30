Alcalde de Puno no descarta acercamiento a Keiko Fujimori: "Tenemos que hacerlo por el bien de la provincia"

Alcalde de Puno no descarta acercamiento a Keiko Fujimori: "Tenemos que hacerlo por el bien de la provincia"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Puno, Javier Ponce, se mostró dispuesto a dialogar con Keiko Fujimori, luego de que el conteo oficial de la ONPE la diera como ganadora de las elecciones generales. En ese sentido, indicó que el acercamiento con la virtual mandataria fujimorista debe orientarse a atender las principales necesidades de la provincia y la región.

El burgomaestre sostuvo que las diferencias políticas no deben interferir en la coordinación entre las autoridades y remarcó que mantener una posición de confrontación no beneficiaría a Puno. Por ello, consideró que el diálogo con el próximo Gobierno permitirá gestionar las principales demandas de la provincia.

TE RECOMENDAMOS ROBERTO BURNEO VS. RAFAEL LÓPEZ ALIAGA + VENEZUELA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

"Con respecto a la nueva presidenta que ya se proclama, se tiene que conversar. Hay que dejar de lado las banderas políticas. Puno necesita tener desarrollo. Estar cohibidos y alejados, y comenzar a hacer una contra no nos conviene a nosotros como provincia. Tenemos que acercarnos por el bien de la provincia", declaró.

Presentará propuestas para Puno

Ponce indicó que, de recibir una invitación de Palacio de Gobierno, acudirá para exponer propuestas y necesidades de la provincia. Asimismo, remarcó que el diálogo entre ambas autoridades debe orientarse al desarrollo de Puno.

"Si llega la invitación de Palacio de Gobierno estaremos presentes llevando el paquete de propuestas y necesidades que tiene Puno. Nosotros tenemos que buscar el diálogo por el desarrollo de la provincia y la región de Puno", agregó.