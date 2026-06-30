Yehude Simon justifica su reunión con Keiko Fujimori: "Hay que construir puentes"

Yehude Simon justifica su reunión con Keiko Fujimori: "Hay que construir puentes"

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Yehude Simon se reunió con Keiko Fujimori, pese a su oposición en el pasado. Al respecto precisó que no pertenece a Fuerza Popular y justificó su encuentro argumentando que “cuando un proceso electoral termina hay que construir puentes y estabilizar el país".

"Lo hice con el doctor Alan García, lo hice con PPK y con otros gobiernos. Los peruanos tenemos que entender que cuando termina una elección debemos respetar el resultado y generar confianza", declaró a la prensa.

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Al ser consultado sobre los recursos de Juntos por el Perú, insistió en que se debería priorizar la estabilidad del país por encima de las diferencias políticas o desacuerdos con los resultados.

"Si hoy le corresponde a una mujer ser presidenta de la República porque así votó el pueblo, hay que respetarlo", anotó.

"No es hora de hablar de Roberto Sánchez, es hora de hablar del nuevo gobierno y de lo que ella dijo con mucha fortaleza: voy a hablar con quienes fueron mis rivales, porque tenemos que hacer el esfuerzo de la reconciliación, trabajar con los hermanos del sur y generar confianza", agregó.

Conformación del gabinete se encuentra en evaluación

Sobre la integración del próximo Consejo de Ministros, Yehude Simon afirmó que durante su encuentro con la virtual presidenta no se discutieron posibles nombramientos ni quiénes podrían asumir las carteras ministeriales.

Indicó que la conformación del gabinete aún se encuentra en proceso de evaluación.

"Ella todavía está pensando en su gabinete. Yo no podría hablar por ella", manifestó.

Días antes, Fujimori se pronunció sobre el tema de forma general mencionando que su equipo no se limitaría a Fuerza Popular.