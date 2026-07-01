Alcalde de Mariscal Nieto se pronuncia tras observación a ley que causo crisis limítrofe en Moquegua: "No hemos ganado nada"

Coayla señaló que observación a ley no es una "victoria" | Composición: LR.

Coayla señaló que observación a ley no es una "victoria" | Composición: LR.

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El alcalde de Mariscal Castilla, John Larry Coayla, declaró luego de que el presidente José María Balcázar observó la ley 11658, legislación que generó una crisis limítrofe entre Moquegua y Tacna. Coayla, autoridad municipal en la zona implicada en la polémica por la ley, señaló que esto no significa una victoria para la población involucrada.

"No hemos ganado nada, debemos empezar a trabajar en delimitar nuestras fronteras con Arequipa, Puno y Tacna", indicó Coayla, según rescató el medio moqueguano Radio Americana.

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Durante los últimos días, Coayla y otras autoridades moqueguanas se reunieron con el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi. De acuerdo con sus declaraciones, la reunión llegó a buen puerto.

El alcalde de Mariscal Castilla señaló que el titular del Parlamento acordó llevar adelante un nuevo proceso para delimitar la frontera de Quebrada Honda, zona afectada por esta ley: "Nos ha dado su palabra de archivar la Ley y nos dijo que no es política del Congreso generar discrepancias entre regiones", agregó.

Paro en Moquegua se levanta tras observación a ley

La población de Moquegua puso fin al paro regional después de que el Poder Ejecutivo observara la ley que modificaba los límites con Tacna, normativa que había generado el rechazo de autoridades y organizaciones sociales moqueguanas. Como consecuencia de esta decisión, los manifestantes desbloquearon el tránsito en el kilómetro 1146 de la Panamericana Sur, uno de los puntos donde se concentraron las protestas.

Los dirigentes de la sociedad civil indicaron que continuarán vigilando las medidas que adopte el Gobierno respecto a este tema. Asimismo, reiteraron que exigen que cualquier cambio vinculado a la delimitación territorial se realice conforme a criterios técnicos y sin afectar la jurisdicción que, según afirman, pertenece a Moquegua.