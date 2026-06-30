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JNE declara inadmisible candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor por Renovación Popular

Jurado Electoral Especial de Lima Centro declaró inadmisible su candidatura y deja vacío el puesto de primer regidor.

Rafael López Aliaga no podrá ser primer regidor de Lima: JEE rechaza su candidatura
Rafael López Aliaga no podrá ser primer regidor de Lima: JEE rechaza su candidatura
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Jurado Electoral Especial de Lima Centro declara inadmisible la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor de Lima. En esta resolución declara subsanadas las observaciones del candidato Luis Rubio y los otros aspirantes a regidores y deja vacío el puesto de primer regidor.

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