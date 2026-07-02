Renzo Reggiardo señala interés de Keiko Fujimori por policía municipal: “Lo vio con muy buenos ojos”

Alcalde de Lima se reunió con Keiko Fujimori | Foto: Francisco Erazo / URPI-LR

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El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se reunió con la virtual presidenta, Keiko Fujimori. El encuentro tuvo lugar en el local partidario de Fuerza Popular, ubicado en el distrito limeño de San Isidro, y se prolongó por poco más de una hora. A la salida del local, Reggiardo comentó a los medios de comunicación que durante la reunión abordaron temas relacionados con la seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. De acuerdo con sus declaraciones, Fujimori mostró interés en su propuesta de crear una 'policía municipal'.

"Hemos hablado de seguridad ciudadana. La presidenta ha visto con muy buenos ojos la propuesta de la creación de una policía municipal. Vamos a trabajar en ello, esto tiene que ir madurando en los próximos meses”, indicó el alcalde.

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Reggiardo señaló que Fujimori le hizo llegar un saludo al líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Asimismo, comentó que también conversaron sobre el fenómeno de El Niño, cuya llegada ha sido advertida por las autoridades climatológicas.

“Me ha expresado un saludo para Rafael López Aliaga. (…) Yo en particular como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima he compartido todo lo que se ha hecho para evitar desgracias naturales producto del fenómeno de El Niño. (…) Garantizamos que no habrá riesgos ni desastres cerca a los rios”, apuntó.

Pide a Sánchez reconocer los resultados

Reggiardo también exhortó a Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, a aceptar los resultados de la elección presidencial.

"No hay mucho que discutir al respecto. El conteo ha terminado y entiendo que mañana el Jurado Nacional de Elecciones va a proclamar los resultados. Apelo a la sensatez del señor Sánchez. Pude conversar con él la última semana con motivo de la realización de su mitin y llegamos a un buen entendimiento", señaló.

Finalmente, el alcalde de Lima descartó que vaya a formar parte del gabinete ministerial de un eventual gobierno fujimorista.

"Espero que las personas que escoja la señora Fujimori estén a la altura de las circunstancias", manifestó.