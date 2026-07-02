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La Dirección de Procedimiento Disciplinario de la Oficina Central de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP), que dirige el abogado Juan Fernández Jerí, impuso la medida cautelar de suspensión o apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal, por un plazo de 6 meses, Germán Juárez Atoche, en su actuación como fiscal superior del distrito fiscal de Lima Centro.

Esta medida cautelar, informó la ANC, se da en el marco de la investigación N.° 413-2026-ANC-MP-DGPA-DIP, iniciada contra Juárez Atoche por su actuación como como coordinador y fiscal superior provisional de la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos por la presunta manipulación de un expediente de colaboración eficaz del corredor de seguros, Gustavo Salazar

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En la misma disposición, también se dispuso abrir procedimiento administrativo disciplinario a la abogada Mayra Karina Melgar Gómez, en su actuación como fiscal provincial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos, por la presunta comisión de falta leve. La fiscal Mayra Melgar declaró que le prestó el referido expediente de colaboración a Juárez Atoche, pero cuando le devolvió el documento notó que este había sido adulterado, al introducirse la firma de un abogado en la solicitud de colaboración eficaz de Salazar.

Los hechos denunciados por la fiscal Melgar son los que está investigando la Autoridad de Control. Aparte hay una investigación en la fiscalía suprema para casos de corrupción donde se indaga un presunto pedido de un millón de dólares realizado a Gustavo Salazar para que su solicitud sea atendida de manera positiva. Dicha solicitud se habría realizado en Miami horas antes de una entrevista de Salazar con los fiscales, en la que también participó el intermediario.

“La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC-MP) mantiene firme su compromiso con la transparencia, la ética y el fortalecimiento del sistema de control disciplinario en el Ministerio Público y garantiza a los investigados el estricto respeto de las garantías del debido procedimiento”, refiere una nota de prensa de la institución de control.

Germán Juárez Atoche niega los cargos que se le atribuyen y señala que la solicitud de colaboración eficaz del corredor de seguros Gustavo Salazar cumplió con los trámites y diligencias previstos por la ley y fue rechazada por no aportar evidencia nueva en el proceso Lava Jato. Sobre las declaraciones de Mayra Salazar, Juárez Atoche habría señalado, según fuentes del Ministerio Público, una animadversión personal de la época en que trabajaron juntos.





