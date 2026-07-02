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Juntos por el Perú busca alianza con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición en el Congreso

La diputada electa de Juntos por el Perú, Svieta Fernández, remarcó la necesidad de formar alianzas estratégicas con otros partidos para fortalecer el control político y atender las demandas regionales en el Congreso bicameral.

Juntos por el Perú mantiene conversaciones con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición.
Juntos por el Perú mantiene conversaciones con Partido del Buen Gobierno para liderar oposición. | Composición/LR
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“Se ha estado conversando algún acercamiento, sobre todo con algunos diputados y senadores del Buen Gobierno. Esperemos que haya coherencia con las declaraciones de Nieto, quien ha dicho que quiere liderar la oposición”, señaló Svieta Fernández, diputada electa de Juntos por el Perú, vía Exitosa.

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Durante la entrevista, Fernández sostuvo que, ante la ausencia de un partido con respaldo mayoritario, el camino es el consenso. La diputada precisó que Juntos por el Perú mantiene conversaciones con Ahora Nación y Obras, fuerzas aliadas desde la segunda vuelta, para formar un bloque de oposición que pueda responder a las necesidades de la población.

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“Ninguna de las fuerzas políticas ha tenido un voto abrumador por parte de los peruanos, y eso nos da una lectura clara de que el pueblo pide que nos pongamos de acuerdo”, puntualizó Fernández.

Sobre los cuestionamientos al proceso electoral, Fernández señaló que hubo irregularidades y que desde el partido han “usado todas las estrategias institucionales, formales, legales para que se pueda esclarecer”.

La legisladora indicó que los pedidos se realizan para evitar cuestionamientos de ese tipo en futuras elecciones. También sostuvo que, a diferencia de otros partidos, Juntos por el Perú tendrá una postura democrática y acatará la proclamación del JNE.

“Nosotros no hemos boicoteado elecciones, no hemos obstruido gobiernos, no tenemos ese historial como para decir que Juntos por el Perú no va a reconocer el resultado. Nuestra postura democrática está garantizada”, mencionó la diputada.

Sobre la reunión con el presidente Balcázar

Durante el encuentro en Palacio de Gobierno, la bancada expuso la problemática de las más de tres mil obras paralizadas a nivel nacional. Fernández mencionó el caso específico de Tacna, donde temas como la crisis hídrica y la reducción de aranceles en la Zona Franca requieren gestión inmediata.

La diputada señaló que, pese a los pocos días que le quedan al actual gobierno, aún hay trámites pendientes que pueden resolverse.

“Se le comentó al presidente el tema de la Zona Franca de Tacna, que es un problema bastante álgido. Hay procesos de gestión documentaria que pueden resolverse en este último tramo de gobierno y esperamos que haya la voluntad política para ello”, expresó.

Libertad de Pedro Castillo como prioridad en la agenda

Fernández reiteró que su agrupación no abandonará el pedido de libertad para el expresidente Pedro Castillo.

Según la diputada, esta es una demanda constante en las zonas altoandinas y rurales que recorrió durante su campaña.

“Nosotros no vamos a abandonar la agenda de la libertad de Castillo. (…) La gente nos preguntaba si vamos a liberar al presidente Castillo; esa es nuestra consigna”, declaró la diputada.

Agregó que el respaldo que Castillo brindó a la candidatura de Roberto Sánchez también mantiene como prioridad la gracia presidencial para el expresidente.

Aclaración sobre el conflicto de límites territoriales

Respecto a la ley de límites interprovinciales entre Cándarave y Jorge Basadre, observada por el Ejecutivo, Fernández aclaró que esta norma no involucra a la región Moquegua.

La diputada pidió al Ejecutivo realizar una aclaración técnica sobre la ley para frenar lo que considera una tergiversación de la información que genera tensiones innecesarias.

“Esta autógrafa no tiene nada que ver con límites interregionales, sino con límites interdistritales de dos provincias de Tacna que llevan más de 20 años sin poder definirse”, explicó Fernández.

La diputada insistió en que las regiones del sur deben trabajar juntas y no permitir que las disputas afecten la convivencia.

Sobre los señalamientos acerca de personas en su bancada con posibles vínculos con el Movadef, Fernández rechazó que existan dentro del partido. Además, defendió la trayectoria de sus colegas como líderes sociales.

La parlamentaria indicó que, en este momento político, establecer consensos es la tarea principal y no debe ser obstaculizada por etiquetas que no corresponden a la realidad del partido.

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