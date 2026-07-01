Marc Bloch, historiador antifascista, entra al Panteón francés, por José Ragas

En la noche del 16 de junio de 1944, un grupo de 30 prisioneros fue subido a rastras a una camioneta con rumbo desconocido. Mientras los empujaban, sus captores habían insistido en que ninguno llevara sus pertenencias. Los prisioneros formaban un grupo casi homogéneo de hombres de entre 20 y 30 años, con la excepción de uno. Este era más bien mayor y la sangre que cicatrizaba en su rostro dejaba entrever un bigote y un semblante tranquilo, resignado a lo que ocurriría apenas unos momentos después.

La ejecución por fusilamiento, tanto de él como de sus compañeros, tuvo lugar luego de tres meses de un extenuante encarcelamiento y repetidas torturas. Todos ellos pertenecían a la resistencia y habían logrado sabotear la presencia del ejército alemán que ocupaba territorio francés desde su invasión en 1940. Sin embargo, en junio de 1944, los alemanes podían percibir que la guerra estaba tomando un giro inesperado: su aventura soviética había fracasado y el contingente aliado había desembarcado a inicios de mes en Normandía, con un avance imparable que solo terminaría con el suicidio del Führer y la rendición incondicional del Reich.

Para Marc Bloch, su ejecución puso fin a un trayecto de patriotismo que había comenzado 30 años antes, cuando se enlistó en el ejército para defender a su país de las fuerzas del káiser alemán en la Primera Guerra Mundial. Proveniente de una familia judía, Bloch no dudó en enlistarse en 1914 y en 1940, especialmente ahora que el enemigo tenía como propósito hostilizar y eliminar a los judíos de Europa, lo cual llevó a que Bloch perdiera su trabajo en la universidad y a que su vivienda fuese saqueada cuando Francia fue ocupada.

Su compromiso y posterior sacrificio han sido reconocidos por su país ocho décadas después de su ejecución. El pasado martes 23, Bloch se convirtió en el primer historiador en entrar al Panteón francés, el mausoleo nacional donde descansarán sus restos simbólicos junto con los de su esposa, Simonne Vidal (la familia no quiso que su cuerpo fuese trasladado y los restos de su esposa jamás fueron ubicados). El anuncio había sido hecho en noviembre del año pasado por el presidente Emmanuel Macron, quien destacó de Bloch su 'lucidez avasalladora' y la 'valentía de sus ideas'. Inicialmente programada para coincidir con la fecha de su fusilamiento, la ceremonia tuvo que posponerse debido a que Macron debió participar en la reunión del G7.

La elección de Bloch para ingresar al Panteón no fue al azar. Macron destacó el carácter laico del historiador, quien sufrió directamente las medidas antisemitas y que, aun así, no dudó en empuñar un arma para defender a sus conciudadanos, profesen o no su misma fe judía. La ceremonia fue, por encima de todo, un mensaje ante la actual presencia del fascismo, así como contra los ataques a la República y a sus fundamentos espirituales y de la razón. En palabras de Macron: “Marc Bloch une Francia e historia, República y ciencia, gobierno y razón”. No es casualidad, tampoco, que la familia de Bloch se haya opuesto a que miembros de la extrema derecha fuesen invitados a la ceremonia, para evitar que pudieran sacar provecho y buscar limpiarse políticamente.

La experiencia militar de Bloch iba de la mano con su formación profesional como historiador, y no es posible entender esta última sin la primera. Si bien es conocido por su trabajo como medievalista y por haber sido uno de los pioneros, junto con Lucien Febvre, del grupo de los Annales, Bloch no rehuyó establecer una reflexión entre el pasado y el presente, algo aún impensable hasta entonces. En realidad, dos de sus libros más inquietantes, La extraña derrota y El oficio del historiador, fueron escritos durante la Segunda Guerra Mundial y publicados de manera póstuma.

El oficio del historiador constituye un autoexamen como investigador del pasado, ciudadano y padre, ya que pensó el libro como una explicación sobre en qué consistía su profesión para su hijo Étienne, apenas un adolescente. Escrito durante su período de clandestinidad, Bloch fue dejando varios borradores a medida que se movía de un lugar a otro y tenía acceso a algunos libros de su biblioteca o a los que podía conseguir sobre la marcha. Aun en un escenario así, no permitió que la adversidad se filtrara en sus escritos y mantuvo un tono sereno mientras los redactaba.

Como decíamos, Bloch no distinguía (y menos en momentos como ese) una separación entre su labor militar y su labor como historiador. Su incorporación a la resistencia fue una sorpresa para sus integrantes, que no sabían muy bien qué hacer con aquel historiador mayor de 50 años. Pronto se dieron cuenta de su experiencia militar y su habilidad para labores de inteligencia. Bajo el seudónimo de 'Narbonne', Bloch destacó en actividades de organización y propaganda. Como lo señala la periodista Stéphanie Trouillard, la clandestinidad le inyectó nuevos bríos al viejo historiador y lo mantuvo activo hasta su captura en marzo de 1944.

Durante semanas, sus captores de la Gestapo lo torturaron, buscando sacarle información. Sabiendo que eso ponía en peligro a sus compañeros, no les dio ninguna que pudiese delatar sus nombres o ubicaciones. Las condiciones de su celda y el castigo reiterado le dejaron problemas respiratorios. Sus restos mortales no serían identificados sino hasta meses después. Con el Reich alemán desintegrándose rápidamente y Francia ya liberada, Bloch había cumplido con su misión.

Su entrada el pasado jueves en el Panteón y el homenaje de su país y de quienes compartimos su profesión y terquedad es solo una forma de recordarnos su compromiso y lo destructivo que puede ser (y es) el fascismo.