Loreto: Incautan casi 10 toneladas de marihuana en operativo conjunto de Perú y Colombia

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Una operación binacional entre Perú y Colombia concluyó con la incautación de 9 mil 229 kilogramos de marihuana en el distrito de Ramón Castilla, región Loreto, en un golpe directo contra las redes de narcotráfico que operan en esa región limítrofe.

El hallazgo se produjo en el sector conocido como Bellavista de Callarú, donde las autoridades interceptaron un centro de acopio equipado con elementos de vigilancia.

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La droga incautada, según información del Comando Operacional de la Amazonía, estaría vinculada al grupo armado Comandos de Frontera, una organización delictiva que utiliza los corredores fluviales amazónicos para movilizar cargamentos ilícitos. La acción conjunta permitió frenar el avance de este cargamento, que tenía como destino la distribución en mercados regionales.

En el marco de la cooperación binacional, el Comando Unificado PUMA, integrado por la Armada Nacional de Colombia, así como el Ejército, Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú, la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Fronteras de la PNP, articularon esfuerzos de inteligencia y vigilancia.

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El procedimiento se activó tras recibir información estratégica, lo que permitió desplegar unidades de reconocimiento y monitoreo en la zona, reforzando el seguimiento a las rutas utilizadas por el narcotráfico.

La cooperación entre ambos países fue decisiva para ubicar el cargamento de marihuana en el estratégico eje fluvial.

La incautación en Bellavista de Collarú es considerada una de las más relevantes en la zona durante el año, afectando la operatividad de grupos dedicados al narcotráfico y reforzando el control estatal en un área de permanente conflicto por economías ilícitas.

En efecto, de acuerdo al Comando Unificado Puma la intervención se realizó mediante un amplio despliegue fluvial en una de las zonas de mayor influencia de las organizaciones dedicadas al narcotráfico en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, donde los cultivos de hoja de coca alcanzan actualmente cerca de 19 mil hectáreas.

“Este importante golpe debilita la cadena logística de las economías ilícitas y reafirma la ofensiva permanente del Estado frente a las redes criminales transnacionales”, indicaron mediante un comunicado.

El material incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las diligencias de ley, la cadena de custodia y los peritajes forenses que permitirán determinar con precisión su composición y procedencia, garantizando el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

“Esta intervención en la línea de frontera fortalece la seguridad integral y la presencia efectiva del Estado en la Amazonía, al tiempo que ratifica el compromiso de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con la defensa de la soberanía nacional, la protección de los recursos estratégicos y la desarticulación de las organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas y otros delitos conexos”, indicaron.

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Asimismo, señalaron que en la frontera nororiental se mantienen operaciones permanentes de vigilancia y control mediante patrullajes terrestres y fluviales, orientados a impedir el accionar de las organizaciones criminales transnacionales y garantizar la seguridad de las comunidades asentadas en esta estratégica zona del país.

Estas acciones consolidan la presencia del Estado y fortalecen la gobernabilidad en los espacios fronterizos.

Las operaciones de dominio, control territorial e interdicción continuarán de manera sostenida como parte de la estrategia nacional para combatir el tráfico ilícito de drogas, según aseguraron fuentes del Ministerio de Defensa.