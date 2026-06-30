Keiko Fujimori: presidentes sudamericanos de derecha saludan a lideresa fujimorista por elección presidencial

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Luego de que concluyera el conteo oficial de la ONPE, que dio como ganadora de la contienda a Keiko Fujimori —a la espera de su proclamación por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE)—, diversos presidentes vinculados a la derecha internacional expresaron sus felicitaciones a la virtual mandataria fujimorista.

Javier Milei fue uno de los primeros en hacer llegar su saludo a la lideresa de Fuerza Popular. "Felicito a Keiko Fujimori por su histórica victoria en Perú. El pueblo peruano se suma a Colombia y ha enviado un mensaje claro: la región quiere volver al camino de la libertad y la seguridad", señaló.

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El mandatario argentino aseguró que, con esta elección, Perú "salía del socialismo", una afirmación que fue cuestionada en redes sociales por diversos usuarios, quienes señalaron que no se ajustaba a la realidad.

En Colombia, Abelardo de la Espriella también saludó a Fujimori. "Recibe mis más sinceras felicitaciones por tu victoria, Keiko Fujimori. El pueblo peruano ha hablado en las urnas y te ha confiado la enorme responsabilidad de conducir el destino de tu nación. Como presidente electo de Colombia, me alegra saber que nuestros países estarán guiados por gobiernos que comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones", manifestó.

Por su parte, José Antonio Kast también hizo llegar sus palabras a la lideresa de Fuerza Popular. "Felicito a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, por su triunfo electoral. Trabajaremos por una agenda común de seguridad y desarrollo, fortaleciendo la amistad entre Chile y Perú de cara al futuro", escribió.

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Saludos fuera de América del Sur

Otras figuras a nivel internacional también hicieron presentes sus saludos a Fujimori. Alberto Núñez Feijóo, conocido en la política española por ser líder del Partido Popular, felicitó a la candidata fujimorista.

“Los peruanos que viven en España también le dieron su apoyo mayoritario. Le deseo de corazón todo el acierto en la enorme responsabilidad que supone gobernar para mejorar la vida de los todos los peruanos”, apuntó.

Por último, la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, se sumó a las felicitaciones dirigidas a Fujimori. "Envío mis más sinceras felicitaciones a la presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori. Que su gestión esté marcada por la prosperidad y los avances para todos los peruanos. Costa Rica reafirma su compromiso de trabajar junto al Perú para fortalecer nuestras relaciones basadas en la confianza y la colaboración", expresó.