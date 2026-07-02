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Deportes

España vs Austria EN VIVO: pronóstico, canal y hora del partido por los 16avos de final del Mundial 2026

Sigue en vivo el minuto a minuto de todas las incidencias de este crucial encuentro entre España y Austria, por un pase a la siguiente ronda del Mundial.

España o Austria solo uno podrá pasar a la siguiente ronda del mundial 2026.
España o Austria solo uno podrá pasar a la siguiente ronda del mundial 2026. | Foto: Composición LR
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España y Austria EN VIVO se enfrentarán por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Los Ángeles. La selección dirigida por Luis de la Fuente avanzó como líder del Grupo H luego de empatar 0-0 con Cabo Verde y vencer con autoridad a Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0).

La Roja afronta este compromiso con un sólido rendimiento defensivo, ya que no ha recibido goles en lo que va del torneo. Austria, en cambio, consiguió su clasificación de manera agónica tras igualar 3-3 con Argelia gracias a un tanto de Sasa Kalajdzic en el minuto 90+6, resultado que le permitió avanzar luego de derrotar 3-1 a Jordania y caer 2-0 ante Argentina.

PUEDES VER: ¿Qué partidos transmitirá América TV por los 16avos de final del Mundial 2026?

lr.pe

¿A qué hora juega España vs Austria por los 16avos de final del Mundial 2026?

El encuentro entre las selecciones de España y Austria está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y las 9.00 p. m. en España.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

PUEDES VER: Brasil - Noruega: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por los octavos de final del Mundial 2026

lr.pe

¿Dónde ver España vs Austria por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Austria, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports en toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Austria online gratis?

Si deseas ver España vs Austria online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones España vs Austria: alineaciones probables

Estos son los posibles jugadores que disputarán el pase a la siguiente ronda del Mundial.

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte; Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Austria: Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Sabitzer; Arnautovic

Pronóstico para el España vs Austria

Estas son las mejores cuotas ofrecidas por las casas de apuestas.

  • Betsson: gana España (1,33), empate (5,25), gana Austria (11,00)
  • Betano: gana España (1,36), empate (5,30), gana Austria (10,00)
  • Bet365: gana España (1,32), empate (5,25), gana Austria (8,50)
  • Doradobet: gana España (1,36), empate (5,15), gana Austria (10,00)
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