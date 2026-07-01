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Política

Keiko Fujimori reconoce su poder político desde el Congreso: "Te permite hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos"

La lideresa afirmó que Fuerza Popular contó con un amplio respaldo ciudadano que le permitió ejercer influencia desde el Parlamento. Además, admitió que el fujimorismo cayó en una etapa de confrontación política y aseguró que esa experiencia dejó lecciones para su organización.

Fujimori dio su primera entrevista tras el conteo al 100% de la ONPE. Foto: captura de pantalla
Fujimori dio su primera entrevista tras el conteo al 100% de la ONPE. Foto: captura de pantalla
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Keiko Fujimori reconoció que Fuerza Popular concentró un importante poder político durante los años en que dominó el Congreso. En una entrevista con el periodista Ismael Cala, afirmó que esa mayoría parlamentaria permitió a su agrupación legislar, representar a la ciudadanía y fiscalizar al Poder Ejecutivo, aunque marcó distancia entre esas atribuciones y el ejercicio del Gobierno. "Sí, he tenido gran respaldo y he tenido poder político", señaló. Luego agregó: "El respaldo y la responsabilidad de un Congreso te permite hacer leyes, representar y fiscalizar gobiernos. Entonces, no es gobernar".

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Se trata de la primera entrevista que ofrece Fujimori tras finalizarse el conteo de la ONPE que la dio como virtual presidenta electa. Durante la conversación, respondió sobre el papel que desempeñó el fujimorismo en el Parlamento en los últimos 10 años, un periodo caracterizado por constantes enfrentamientos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.

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La lideresa de Fuerza Popular también hizo una autocrítica sobre esa etapa. Reconoció que su partido participó en una dinámica de confrontación política que marcó aquellos años. "Es verdad también que en un momento caímos en el círculo vicioso de la confrontación", manifestó. A continuación, sostuvo que esa experiencia dejó enseñanzas para su agrupación: "Por supuesto, pero de eso aprendimos".

En otro momento de la entrevista, la futura mandataria afirmó que el país aún enfrenta un escenario de fuerte polarización. Según indicó, la última campaña electoral estuvo marcada por ataques personales y descalificaciones entre los distintos actores políticos. "Lamentablemente todavía en el Perú está muy polarizado y el odio y el insulto ha formado parte también de esta última campaña", declaró.

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