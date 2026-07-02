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➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 2 de julio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 2 de julio.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 2 de julio. | Foto: composición LR
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Resumen
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¿Quieres saber qué te deparan los astros este miércoles 1 de julio? Revisa el horóscopo de este jueves del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo del miércoles 1 de julio

  • Aries: Evita criticar a las personas que te rodean, hacerlo podría traerte consecuencias que afecten el buen clima laboral. Si tienes pendientes legales, todo empieza a avanzar y de manera positiva.
  • Tauro: En una discusión optarás por no contestar, en un intento de llevar la fiesta en paz. Será lo indicado, pero no te acostumbres a quedarte con lo que realmente sientes. Busca la manera de expresarte.
  • Géminis: Deja de esperar apoyo de otros y gestiona, guiado por tu propia experiencia y criterio. Tienes todas las cualidades para seguir adelante. En el amor, evita acciones impulsivas o inmaduras.
  • Cáncer: Un problema que pensaste se complicaría comenzará a resolverse, como por arte de magia. Terminarás el día en una celebración familiar donde estarían presentes los excesos. Control.
  • Leo: Esa discusión familiar ya se veía venir. Toma distancia para que puedas evaluar los errores cometidos. Un estado de reflexión te permitirá recapacitar. En el amor, sé más tolerante con tu pareja.
  • Virgo: Evita prestar dinero. Quien te pida con ruegos y promesas podría no retornarte aquello que te costó conseguir. En el amor, luego de esa pelea buscarás la reconciliación con la persona que amas.
  • Libra: Se darán todas las condiciones para que ese proyecto que tienes en mente pueda concretarse. No pierdas tiempo, arriésgate. En el amor, tu pareja no se siente atendida ni escuchada.
  • Escorpio: La estrategia que tienes en mente para lograr el objetivo que te has propuesto está funcionando. No ignores la opinión de quienes tienen mucho para aportar. Aún necesitas de orientación.
  • Sagitario: Te encargarán una actividad en donde se espera buen manejo, criterio propio y voluntad de tu parte. Esta es tu oportunidad para demostrar lo capaz que eres para asumir mayores retos.
  • Capricornio: No te esfuerces ni insistas mucho, tus superiores se convencerán que hacerte caso será el camino correcto para el desarrollo de ese proyecto. En el amor, toma distancia y trata de reflexionar.
  • Acuario: Tu mejor presentación es tu capacidad para demostrar lo profesional que eres. No caigas en conflicto con quienes compiten de manera desleal contigo. En el amor, esa persona se acercará.
  • Piscis: No le tengas temor a los retos y asume esa oferta que ha llegado a tus manos. Tienes la capacidad para manejarlo mejor de lo que imaginas. En el amor, terminan los conflictos, vuelve la armonía.
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