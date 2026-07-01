Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

La Tinka hará un nuevo sorteo este miércoles 1 de julio, con un pozo acumulado de S/17.544.212 Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.

Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio 19:59 ¿Cómo jugar La Tinka en mi celular? Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos. - Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.

- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.

- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!