Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
El sorteo de La Tinka tendrá juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa, aumentando las posibilidades de ganar.
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La Tinka hará un nuevo sorteo este miércoles 1 de julio, con un pozo acumulado de S/17.544.212 Además, se desarrollarán los juegos adicionales Sí o Sí y Boliyapa. La transmisión será a las 10.30 p. m. a través de América TV y las plataformas oficiales de Facebook, YouTube y La República.
Resultados de La Tinka del miércoles 1 de julio
¿Cómo jugar La Tinka en mi celular?
Para jugar la Tinka desde tu celular, debes seguir los siguientes pasos.
- Paso 1: accede a m.latinka.com.pe desde tu teléfono móvil. Si es tu primera vez, regístrate proporcionando todos tus datos.
- Paso 2: asegúrate de tener el saldo suficiente para jugar.
- Paso 3: selecciona tu juego preferido, realiza la compra y ¡a jugar!