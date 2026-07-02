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Nuevo caso de abuso policial: abogado fue a presentar denuncia en comisaría en Puno y terminó con lesiones en el rostro

Danilo Vargas Ccoya resultó "torturado" en el interior de la comisaría, denuncia su abogada. Además, permaneció detenido desde el 29 de junio hasta la noche del 1 de julio.

Nuevo caso de abuso policial: abogado fue a presentar denuncia en comisaria en Puno y terminó con lesiones en el rostro
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El abogado Danilo Vargas Ccoya acudió a la comisaría Melgar-Ayaviri, en Puno, para denunciar que un tráiler impactó contra su casa. Lejos de recibir ayuda, resultó agredido por agentes PNP en el interior de la dependencia, denuncia su abogada. Además, permaneció detenido desde el 29 de junio hasta la noche del 1 de julio por supuesta resistencia a la autoridad.

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Los agentes señalados como presuntos responsables son los suboficiales César Vilca Palomino, Jacop Carrasco Carpio y Edson Franco Tagle. La defensa apunta sobre todo a este último, pues en su declaración indicó que el letrado llegó ensangrentado a la comisaría, lo cual, indica, es falso.

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“Él ha estado bien. Llegó a la comisaría en moto lineal. Vino por una denuncia y sale detenido y, sobre todo, agredido. Ni siquiera agredido… torturado, esa es la palabra. Está irreconocible. Las lesiones son muy graves e, incluso, el médico legista ha ordenado exámenes complementarios”, declaró la defensa.

Además, añadió que ya se comprobó que Vargas Ccoya no se encontraba en estado etílico.

La República buscó la versión del suboficial Edson Tagle; sin embargo, no brindó declaraciones.

Danilo Vargas, fue liberado la noche del primero de julio por orden de la Fiscalía de Derechos Humanos, que investiga el caso, al no encontrar mayor evidencia de su responsabilidad.  El Colegio de Abogados se pronunció pidiendo que se adopten las medidas correctivas urgentes.

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