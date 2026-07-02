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¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales para ver todos los partidos por los 16avos de final en la competición.

España, Portugal, Croacia y Suiza juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
España, Portugal, Croacia y Suiza juegan hoy en el Mundial 2026. Foto: FIFA/composición LR
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¿A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial? HOY jueves 2 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con los duelos en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por la señal de América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Continúan los enfrentamientos por 16avos de final en el certamen mundialista. Las selecciones de España y Austria serán las encargadas de abrir la jornada de este jueves con un verdadero partidazo. El Portugal vs Croacia será el duelo más atractivo de esta etapa del torneo, con leyendas como Cristiano Ronaldo y Luka Modric en lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo. Por último, Suiza y Argelia cerrarán la jornada en el BC Place, ubicado en Canadá.

PUEDES VER: Lamine Yamal minimizó el poderío ofensivo de Francia, con Kylian Mbappé, en el Mundial 2026: "No creo que esté por encima de nadie"

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Partidos del Mundial 2026 HOY

  • España vs Austria
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: SoFi Stadium (Inglewood, Estados Unidos)
  • Portugal vs Croacia
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: América TV / DSports / Paramount+
  • Estadio: BMO Field (Toronto, Canadá)
  • Suiza vs Argelia
  • Hora: 10.00 p. m.
  • Canal: DSports / Paramount+
  • Estadio: BC Place (Vancouver, Canadá)
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