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Detienen al presidente de la Corte de Justicia de Apurímac, José Tinco por actos de corrupción

La fiscalía descubrió que Tinco Luján, su esposa y abogados habían convertido la Corte de Apurímac en beneficio personal y direccionaron la solución de procesos judiciales, cobrando para ingresar a trabajar en la Corte, tanto a servidores administrativos como a jueces supernumerarios.

Intervención al presidente de la Corte de Apurímac
Intervención al presidente de la Corte de Apurímac | Ministerio Público | Difusión - Fiscalía
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En un operativo liderado por la fiscal suprema Lourdes Bernardita Téllez, fue intervenido y detenido de forma preliminar el presidente de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, José Tinco Luján, junto con su esposa y otros investigados, por la presunta comisión de los delitos de corrupción de funcionarios y organización criminal. Las diligencias incluyeron allanamientos y registros domiciliarios, personales y vehiculares en Apurímac, La Libertad, Puno, Abancay y Lima.

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Además de Tinco Luján, fueron detenidos Elionora Yntusca Janampa, Alexander Puma Valer, Marco Antonio Cerrón Trujillo y Mario Ramos Janampa. En las diligencias de allanamiento se aseguraron diversas pruebas y elementos de corroboración de los hechos bajo investigación.

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De acuerdo con fuentes judiciales, Tinco Luján y su esposa Elionora Yntusca habían convertido a la Corte de Apurímac en un feudo personal, moviendo a los jueces de acuerdo con sus intereses particulares y solicitando donaciones económicas al personal administrativo y jurisdiccional.

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Así, se indica que, de manera arbitraria, el presidente de la mencionada corte dejó sin efecto la designación de Andrés Abelino Flores Aguilar como juez superior provisional en la Sala Mixta Descentralizada e Itinerante de Andahuaylas y Chincheros para designar como juez supernumerario al abogado Ronald Atahui Ramos, a pesar de que este no formaba parte del registro de abogados hábiles para ser designados como jueces supernumerarios, a cambio de un beneficio económico.

Además, habría presionado a Alexander Puma Valer, en ese entonces coordinador de Recursos Humanos de la CSJAP, para que se interesara indebidamente por la contratación de Lisbeth Gianella Torres Alvitres, Priscilla Noemi Rojas Terán y Heiner Oscar Jacinto Benites como servidores judiciales en la corte superior.

Luego, también se investiga que, por medio de su esposa Elionora Yntusca Janampa, habría inducido y presionado al personal de la Corte de Apurímac para depositar indebidamente diversas sumas de dinero en la cuenta bancaria de esta, bajo el pretexto de 'aportes voluntarios' por la festividad de la Virgen de las Cocharcas.

Además, a Tinco Luján se le atribuye liderar una organización criminal en el interior de la Corte con el propósito de direccionar o favorecer procesos judiciales con el fin de obtener ganancias ilícitas. Para ello, habría emitido resoluciones favorables a los intereses de los abogados Elionora Yntusca Janampa y Edwin Manuel Torres Espinoza y, además, habría direccionado o favorecido la contratación de personal judicial y administrativo relacionado con los integrantes de la referida organización, refieren las fuentes judiciales.

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