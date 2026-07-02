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Congreso remite al JNE oficio enviado por López Aliaga informando que no asumiría como senador

El Congreso trasladó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decisión de Rafael López Aliaga de no juramentar como senador, pese a haber sido proclamado.

Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima
Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima | Difusión
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El Congreso de la República notificó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la decisión de Rafael López Aliaga —quien había sido proclamado senador para el periodo 2026-2031— de no formar parte de la Cámara Alta.

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Según el documento, el exalcalde de Lima comunicó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, su posición "expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el referido cargo".

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