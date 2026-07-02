Congreso remite al JNE oficio enviado por López Aliaga informando que no asumiría como senador

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El Congreso de la República notificó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sobre la decisión de Rafael López Aliaga —quien había sido proclamado senador para el periodo 2026-2031— de no formar parte de la Cámara Alta.

Según el documento, el exalcalde de Lima comunicó al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, su posición "expresa, voluntaria e irrevocable de no juramentar ni asumir el referido cargo".

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