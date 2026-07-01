Consejo Ejecutivo del Poder Judicial frena arremetida política de la JNJ

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El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respondió a la presión política que, a través de la Junta Nacional de Justicia, pretende coaccionar sus decisiones y amenaza con la destitución de sus integrantes. A través de la Resolución Administrativa N.° 000228-2026-CE-PJ, reiteró que, de acuerdo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su condición de máximo organismo de dirección y gestión institucional, tiene las atribuciones legales para adoptar acuerdos y medidas que garanticen el correcto funcionamiento de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada.

Con esta resolución, firmada por la presidenta del Consejo Ejecutivo y del Poder Judicial, Janet Tello, se ratifica que cuenta con las prerrogativas legales exclusivas para designar a un presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada; que, hasta el momento, no existen jueces titulares suficientes para que se constituya una Sala Plena de dicha jurisdicción; y que, al no existir una Sala Plena de la Corte Nacional, será el CEPJ el que designe a su presidente.

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En este sentido, designa como nuevo presidente de la Corte Nacional al juez superior titular Wilfredo Iván Ayala Valentín, conforme a una propuesta consensuada con los recién nombrados jueces de esta jurisdicción especializada. Cumplirá funciones hasta que se instale la Sala Plena Nacional y esta elija a su primer presidente.

Wilfredo Ayala Valentin, juez superior nombrado por la JNJ

El CEPJ emitió esta resolución en momentos en que la Junta Nacional de Justicia, a pedido del congresista de Renovación Popular Alejandro Muñante, discutía iniciar un proceso disciplinario contra los integrantes del Consejo, por supuestas faltas graves que se habrían producido el 22 de junio, al prorrogar la designación del juez superior Jhonny Contreras Cuzcano como presidente de la Corte Nacional. Muñante señaló que, tras la juramentación de 8 jueces titulares de la Corte Nacional, ya se había constituido la Sala Plena y, por tanto, se había transgredido la ley.

Según fuentes judiciales, la denuncia de Muñante, las presiones extrajurídicas a los nuevos magistrados y las movidas en la JNJ obligaron al doctor Contreras Cuzcano a declinar su designación como presidente de la Corte. Al respecto, el CEPJ recuerda que en diciembre de 2024 nombró a Contreras como presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, “precisándose que dicha designación se mantendría hasta que la Junta Nacional de Justicia nombre por lo menos a las dos terceras partes de los jueces superiores titulares que integrarán la referida Corte Superior o al término del referido periodo”.

Además, precisa que, de acuerdo con el estatuto de creación de la Corte Nacional, “la primera elección del Presidente de la Corte Superior de Justicia Penal Especializada se producirá cuando se nombre a la totalidad o, por lo menos, a las dos terceras partes de los Jueces Superiores que la integran. Se llevará a cabo en la primera Sala Plena que se realice”.

Igualmente, indica que un informe de la Gerencia de Recursos Humanos señala que las plazas de jueces superiores asignadas a la Corte Nacional son 16, que comprenden a la presidencia y 15 plazas distribuidas en cinco salas, con tres magistrados cada una. Por lo cual, las dos terceras partes exigidas por el estatuto equivalen a 11 jueces superiores incorporados y en funciones. Al 22 de junio, cuando se prorrogó el mandato de Contreras Cuzcano, solo había 10 jueces superiores titulares incorporados.

Víctor Prado Saldarriaga

Estos son: Luis Ángel Noé Javiel Valverde, Arturo Mosqueira Cornejo, Daniel Ernesto Cerna Salazar, Javier Santiago Sologuren Anchante, Víctor Joe Manuel Enríquez Sumerinde, Luis Enrique López Pinto, Nahyhon González Aguirre, Wilfredo Iván Ayala Valentín, Marco Antonio Angulo Morales y Jony Antonio Peña Suasnabar. Si bien la JNJ también ha nombrado como juez superior de esta corte a Héctor Bejarano Lira, con lo cual se completaría el quórum de 11, este magistrado todavía no ha juramentado ni se ha incorporado.

Por todo ello, el Consejo Ejecutivo del PJ acepta la renuncia de Jhonny Contreras, le agradece los servicios prestados y designa provisionalmente como presidente de la Corte Nacional al juez superior Wilfredo Iván Ayala Valentín, hasta la incorporación de Bejarano Lira. En ese momento, el doctor Ayala procederá a convocar a la primera Sala Plena de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada para que elija a su primer presidente y cumpla el mandato restante, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026.