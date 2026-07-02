Colcabamba: chofer colombiano de la camioneta era prófugo de la justicia

El colombiano Nilson Montenegro, acribillado en la masacre de Colcabamba fue condenado por tenencia ilegal de armas. Foto: composición LR

El colombiano Nilson Montenegro, acribillado en la masacre de Colcabamba fue condenado por tenencia ilegal de armas. Foto: composición LR

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De Nilson Montenegro Valencia, el conductor colombiano de la camioneta en la que fue asesinado por el Ejército junto con cuatro civiles peruanos en Colcabamba, se sabe poco o nada.

Los sobrevivientes no han dicho mucho sobre Montenegro, nacido el 3 de marzo de 2001, en Cali. Solo que lo conocían como jugador de algunos equipos locales del distrito de Pucacolpa (provincia de Huanta, Ayacucho) que participaban en los torneos de la Copa Perú. Pucacolpa es una zona conocida por donde transitan cargamentos de droga que salen del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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“Nilson era un jugador colombiano, un jale que lo había traído para un campeonato por el aniversario del pueblo de Huallhua (Tayacaja, Huancavelica). Él iba a jugar para mi equipo Sport Buena Libra. Lo contacté a través de un amigo que dijo que el colombiano era bueno con la pelota y cobraba 250 soles. Solo así lo conocía”, relató Jhonatan Águila Gutiérrez, uno de los pasajeros que resultó herido en la masacre de Colcabamba, el 25 de abril de este año.

Sin embargo, después del quíntuple homicidio, agentes de la División de Investigaciones Especiales (DIVINESP) de la Dirección Antidrogas (Dirandro) solicitaron información sobre Nilson Montenegro a sus pares colombianos de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN). La respuesta sorprendió a los agentes peruanos.

El expediente oculto

De acuerdo con los oficiales de la DIRAN colombiana, Nilson Montenegro Valencia fue detenido el 12 de noviembre de 2021, en Santiago de Cali, cuando se encontraba con un grupo de personas. Al ser intervenido por la Policía, Montenegro se deshizo de un arma que llevaba escondida y se dio a la fuga. Se trataba de una pistola de 9 mm prefabricada, provista de ocho balas.

Montenegro fue finalmente detenido y enjuiciado.

El 22 de febrero de 2023, el Juzgado 18.° Penal del Circuito de Cali condenó a nueve años de prisión a Nilson Montenegro. Pero este nunca se presentó a la audiencia y, más bien, abandonó Colombia, donde vivía con sus padres y dos de sus hermanos menores.

En su defensa, Nilson Montenegro alegó inocencia y arguyó que el arma no le pertenecía. Sin embargo, los policías que lo detuvieron, Jhon Izquierdo Peñaranda y Juan González Luján, lo reconocieron precisamente cuando arrojó el arma en plena vía pública. El colombiano se quedó sin explicaciones.

El 12 de diciembre de 2025, Nilson Montenegro ingresó al Perú escapando de la condena de nueve años de cárcel que le dictó la justicia de su país por el delito de tenencia ilegal de armas.

Pero Montenegro no escogió la mejor ruta. Se instaló en el Vraem y se vinculó al narcotráfico.

La coca nostra

De acuerdo con fuentes antidrogas, una vez en el Perú, más precisamente en el Vraem, el caleño Nilson Montenegro Valencia se relacionó con Wilder Caysahuana Estrada, un narcotraficante conocido como 'Jota', quien compraba droga en Canayre (provincia de Huanta, Ayacucho).

Entre Pucacolpa, donde jugaba fútbol Montenegro, y Canayre, donde operaba el narcotraficante 'Jota', solo hay una distancia de 11 horas en vehículo.

La Policía Antidrogas no se había dado cuenta de que Montenegro era uno de los allegados de 'Jota'.

Los agentes de la DIVINESP investigaban a la mafia del narcotraficante 'Jota' cuando, el 25 de abril, fue asesinado el colombiano Nilson Montenegro.

A los 27 días del crimen de Montenegro en Colcabamba, 'Jota' fue capturado en Santa Rosa de Quives, sierra de Lima, el 22 de mayo. Hasta ese momento, la DIVINESP no sabía quién era el colombiano.

Durante la vigilancia con video a 'Jota', los agentes de la DIVINESP detectaron a Nilson Montenegro visitando al narcotraficante en su guarida de Santa Rosa de Quives. Es decir, Montenegro se trasladaba desde Ayacucho hasta el centro de operaciones de 'Jota' para conversar, y no precisamente sobre el campeonato de la Copa Perú en Pucacolpa.

De acuerdo con los reportes de inteligencia de la Dirandro, Nilson Montenegro formaba parte de la red de proveedores de cocaína del Vraem y se encargaba de reclutar a los 'mochileros' que cargaban los alijos de droga desde la zona de producción hasta los centros de acopio, donde los camuflaban entre las estructuras de las camionetas 4x4 con destino a Lima.

Por estos hechos, la Policía antidrogas continúa con las indagaciones para establecer qué tipo de vínculo mantenía Nilson Montenegro, un prófugo de la justicia colombiana y hombre cercano al narcazo 'Jota', con los ocupantes de la camioneta acribillada por el Ejército.