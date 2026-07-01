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Paul García denuncia que “vendieron” su candidatura en elecciones del Callao: “Me cortaron la cabeza”

En un video compartido en redes sociales, García afirmó que su inscripción no fue presentada ante el Jurado Nacional de Elecciones. Actualmente, el excongresista milita en Avanza País.

Paul García denunció impedimentos en su contra para postular | Composición: LR.
Paul García denunció impedimentos en su contra para postular | Composición: LR.
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El excongresista Paul García denunció que terceras personas "vendieron" su candidatura y evitaron su inscripción para participar en las Elecciones Regionales y Municipales del Callao, que se celebrarán en octubre de este año, como candidato a la Alcaldía Provincial del Callao. A través de un video publicado en sus redes sociales, evitó identificar a los presuntos responsables de este hecho.

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"En esta oportunidad no podré postular porque las mafias y las malas personas vendieron mi candidatura. No me inscribieron ante el Jurado Nacional de Elecciones. No inscribieron listas para poder concursar y competir. La elección pasada nos quisieron sacar de carrera y, en esta elección, no nos dejaron participar. Me cortaron las alas", señaló en el video difundido en sus redes sociales.

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El exparlamentario no descartó continuar su carrera política en la región Callao. En 2018, García ya había intentado llegar a la Alcaldía Provincial del Callao; sin embargo, no resultó elegido.

Hasta el momento, ninguna de las personas presuntamente involucradas se ha pronunciado al respecto. Cabe recordar que, tras su paso por Acción Popular, milita actualmente en Avanza País.

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