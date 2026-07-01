Marianella Ledesma adiverte que gobierno de Keiko Fujimori buscaría retirar al Perú de la Corte IDH: "Es el siguiente paso"

Ledesma tuvo comentarios sobre el futuro con el gobierno de Fujimori | Composición: LR.

Ledesma tuvo comentarios sobre el futuro con el gobierno de Fujimori | Composición: LR.

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Marianella Ledesma, expresidenta del Tribunal Constitucional (TC), advirtió sobre la posibilidad de que, en un eventual gobierno de Keiko Fujimori, el Perú abandone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Durante su participación en el programa 'Sin Guion', conducido por Rosa María Palacios en la plataforma de streaming de La República, Ledesma recordó que esta medida ya fue intentada durante la dictadura fujimorista de la década de 1990.

"Creo que ese es el siguiente paso para justificar sus decisiones. Ya lo quiso hacer en su momento Fujimori padre. Ha sido la Corte Interamericana la que ha frenado muchos temas que ellos han querido impulsar", indicó.

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Además, la expresidenta del TC sostuvo que el sistema democrático atraviesa un proceso de desgaste. En ese sentido, cuestionó algunas decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y afirmó que el deterioro institucional ha debilitado las garantías necesarias para el adecuado funcionamiento de la democracia.

"Me preocupa que tengamos una ficción de democracia. Todos se han sumido en la idea de que se elige a un representante y no se visibiliza cómo se controlará el poder que se le entrega dentro de una visión democrática. Esas posibilidades de control se han cortado", apuntó.

Criticó nueva ley que amplía el fuero militar

En otro momento de la entrevista, Ledesma criticó la iniciativa aprobada por el Congreso que permite que policías y militares eviten la justicia ordinaria para ser juzgados solo por tribunales del fuero militar-policial. La expresidenta señaló que esta medida podría generar un clima de impunidad entre los efectivos policiales y militares que transgredan la ley fuera del ejercicio de sus funciones.

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"El futuro está en el pasado. Comenzando, si alguien ejerce su derecho a la protesta o cualquier policía nos interviene, pueden generar cualquier vejamen. Cuando uno quiere alcanzar justicia, vamos a ir a un fuero donde sus pares van a decidir si hay culpabilidad o no por parte de los agentes que nos han agredido", señaló.

Asimismo, Ledesma afirmó que este tipo de situaciones ya se vivieron en otros momentos de la historia peruana y derivaron en escenarios de impunidad que impidieron la reparación para las víctimas. "Esa situación ya la vivimos con el Grupo Colina. Las familias no encontraron justicia y tuvieron que acudir a la Corte IDH", agregó.