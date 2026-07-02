Previa España vs Austria EN VIVO: alineaciones confirmadas en el partido por los 16avos de final del Mundial 2026

El encuentro entre las selecciones de España y Austria está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y las 9.00 p. m. en España.

España y Austria se enfrentan en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Los Ángeles, buscando un lugar en la siguiente ronda. | Foto: Composición LR | FIFA World

España y Austria se enfrentan en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio de Los Ángeles, buscando un lugar en la siguiente ronda. | Foto: Composición LR | FIFA World

España y Austria EN VIVO se enfrentarán por los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio Los Ángeles. La selección dirigida por Luis de la Fuente avanzó como líder del Grupo H luego de empatar 0-0 con Cabo Verde y vencer con autoridad a Arabia Saudita (4-0) y Uruguay (1-0).

España vs Austria EN VIVO por el Mundial 2026 12:34 Alineación confirmada de Austria Schlager; Danso, Posch, Alaba; Schlager, Seiwald, Sabitzer, Schmid, Laimer, Wanner y Gregoritsch. 12:30 Alineación confirmada de España Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Olmo, Pedri; Yamal, Baena y Oyarzábal. 12:20 Últimos partidos de Austria Argelia 3-3 Austria | Mundial 2026

Argentina 2-0 Austria | Mundial 2026

Austria 3-1 Jordania | Mundial 2026

Austria 1-0 Túnez | Amistoso internacional

Austria 1-0 Corea del Sur | Amistoso internacional 12:17 Últimos partidos de España Uruguay 0-1 España | Mundial 2026

España 4-0 Arabia Saudita | Mundial 2026

España 0-0 Cabo Verde | Mundial 2026

Perú 1-3 España | Amistoso internacional

España 1-1 Irak | Amistoso internacional 11:56 ¿En qué estadio juegan España vs Austria? El partido se juega en el Estadio Los Ángeles. Este escnario cuenta con capacidad para albergas a más de 70 000 espectadores. 11:51 Árbitros del partido España vs Austria Árbitro principal: Glenn Nyberg (Suecia)

Asistente 1: Mahbod Beigi (Suecia)

Asistente 2: Andreas Söderkvist (Suecia)

Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania) 11:12 Pronóstico de España vs Austria Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección de España sobre Austria. Betsson: gana España (1,33), empate (5,25), gana Austria (11,00)

Betano: gana España (1,36), empate (5,30), gana Austria (10,00)

Bet365: gana España (1,32), empate (5,25), gana Austria (8,50)

Doradobet: gana España (1,36), empate (5,15), gana Austria (10,00) 10:36 Posible alineación de Austria Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Sabitzer; Arnautovic 10:35 Posible alineación de España Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte; Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal 10:03 ¿Dónde ver España vs Austria online? Si deseas ver España vs Austria online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso. 09:41 ¿Dónde ver España vs Austria? El duelo entre España y Austria, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports en toda Sudamérica. 08:31 Horarios internacionales Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios. Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m. 08:05 ¿A qué hora juega España vs Austria? El encuentro entre las selecciones de España y Austria está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y las 9.00 p. m. en España. 07:45 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Bienvenidos a la transmisión del partido España vs Austria por los 16avos de final del Mundial 2026.

La Roja afronta este compromiso con un sólido rendimiento defensivo, ya que no ha recibido goles en lo que va del torneo. Austria, en cambio, consiguió la clasificación de manera agónica tras igualar 3-3 con Argelia gracias a un tanto de Sasa Kalajdzic en el minuto 90+6, resultado que le permitió avanzar luego de derrotar 3-1 a Jordania y caer 2-0 ante Argentina.

¿A qué hora juega España vs Austria por los 16avos de final del Mundial 2026?

El encuentro entre las selecciones de España y Austria está programado para las 2.00 p. m. (hora peruana) y las 9.00 p. m. en España.

Costa Rica, México: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Bolivia, Chile, Venezuela: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Austria por el Mundial 2026?

El duelo entre España y Austria, correspondiente a los 16avos de final del Mundial 2026, se podrá seguir por la señal de DSports en toda Sudamérica.

¿Dónde ver España vs Austria online gratis?

Si deseas ver España vs Austria online gratis, podrás hacerlo en las plataformas de DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y todas las incidencias del compromiso.

Alineaciones España vs Austria: alineaciones probables

Estos son los posibles jugadores que disputarán el pase a la siguiente ronda del Mundial.

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte; Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal

Austria: Schlager; Posch, Lienhart, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Sabitzer; Arnautovic

Pronóstico para el España vs Austria

Estas son las mejores cuotas ofrecidas por las casas de apuestas.