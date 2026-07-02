Marco Vinelli coordina los equipos de transición para el gobierno de Keiko Fujimori

Marco Vinelli coordina los equipos de transición para el gobierno de Keiko Fujimori

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El virtual primer vicepresidente, Luis Galarreta, precisó que el economista Marco Vinelli, coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, "avanza con los equipos de transferencia"; sin embargo, esperan la proclamación oficial de los resultados de la segunda vuelta para continuar con mayor exactitud el proceso de transición.

En entrevista a Punto Final, Galarreta comentó que esperan la parte oficial porque con ello podrán contar con los equipos de transferencia que, estima, incluirá aproximadamente 70 personas.

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"(¿Y ya tienen los nombres? Por lo menos la mayoría, Marco Vinelli que es el coordinador del equipo de plan de gobierno está avanzando con los equipos de transferencia, pero necesitamos la información real para saber cómo nos encuentra”, comentó.

Añadió que los días de transferencia son independientes del plan para los primeros 100 días de gobierno. Señaló que los temas urgentes serán la delincuencia y el fenómeno de El Niño.