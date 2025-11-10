La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) rechazó la inscripción de Martín Vizcarra como candidato a la primera vicepresidencia por el partido Perú Primero, al considerar que mantiene inhabilitaciones vigentes para poder ejercer cargos públicos. La entidad determinó que esas sanciones, aprobadas por el Congreso y registradas ante el Jurado Nacional de Elecciones, hacen inviable su participación en las elecciones generales del 2026.

Tras esta decisión, Perú Primero presentó una nueva fórmula presidencial encabezada por Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, e integrada además por Carlos Illanes Calderón como primer vicepresidente y Judith Mendoza Díaz como segunda vicepresidenta.

Martín Vizcarra calificó la decisión de la ONPE como “una nueva arbitrariedad” y anunció que asumirá la jefatura de campaña nacional del partido. “No nos van a doblegar. Vamos a seguir trabajando por el Perú que queremos”, declaró mediante un comunicado. El exmandatario considera que la medida vulnera su derecho a ser elegido y el de los ciudadanos a votar libremente.

¿Cuáles son las inhabilitaciones que tiene Martín Vizcarra?

Vizcarra acumula tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso de la República. La primera, aprobada en abril de 2021, fue de diez años y se debió al caso denominado Vacunagate, por haberse aplicado de manera irregular la vacuna contra la COVID-19 mientras era presidente.

La segunda, dictada en mayo de 2022, lo inhabilitó por cinco años a raíz de presuntas irregularidades vinculadas a su desempeño como ministro de Transportes y Comunicaciones, en relación con la empresa Obrainsa.

La tercera sanción, aprobada en junio de 2025, volvió a establecer una inhabilitación de diez años por infracción constitucional relacionada con la disolución del Congreso el 30 de septiembre del 2019. Estas tres sanciones, aunque corresponden a hechos distintos, permanecen vigentes y bastan para impedirle postular a cualquier cargo público.

Además de las sanciones políticas, Vizcarra enfrenta procesos judiciales por presuntos sobornos recibidos durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, vinculados a la adjudicación de las obras del Hospital de Moquegua y Lomas de Ilo. En el último mes de agosto el Poder Judicial ordenó su prisión preventiva por cinco meses mientras avanzaban las investigaciones.

El expresidente fue recluido en un penal, aunque semanas después la Tercera Sala Penal Nacional revocó la medida y dispuso que saliera en libertad. Vizcarra sostiene que los procesos en su contra tienen motivaciones políticas y ha dicho que se defenderá en todas las instancias judiciales.

Tras su exclusión, el partido Perú Primero reformuló su plancha presidencial. Mario Vizcarra encabezará la fórmula, acompañado por Carlos Illanes Calderón en la primera vicepresidencia y Judith Mendoza Díaz en la segunda. El partido ha anunciado que continuará su campaña con normalidad y que Martín Vizcarra tendrá un rol activo en la conducción política. “Asumiré la jefatura de campaña nacional”, declaró el exmandatario.