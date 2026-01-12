Jhon Torres Yataco, es ahora un suboficial de la Policía Nacional que, tras el asesinado de 18 personas el 09 de enero de 2023 a manos de efectivos policiales y militares, renunció a la institución policial.

En diálogo con La República reveló que los supuestos enfrentamientos con la policía fueron creados por la propia policía. Detalló que el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (Use), a quien identificó como el “Mayor Tapia”, días antes le pidió cuotas para comprar avellanas.

Estos aparatos explosivos, utilizados comúnmente en fiestas patronales, fueron utilizados por agentes terna contra los propios miembros del orden. Explicó que de ese modo se instigaba a manifestantes hacer lo mismo pero a la vez se tenía el argumento perfecto para decir que los miembros del orden eran atacados por vándalos con el propósito de deslegitimar las protestas.

“Yo lo he visto. Yo he estado ahí. Yo se todas las órdenes que han dado. (…) Yo doy fe que dentro de la Use estaba vestido de civil. Los oficiales lo planearon. En la formación [dentro del aeropuerto] nos dijeron que los que estaban protestando eran terroristas de sendero”, aseguró a La República.

Torres Yataco aseguró los manifestantes nunca ingresaron al interior del aeropuerto y que los enfrentamientos tuvieron lugar en el exterior del primer terminal aéreo pero, desde un sector de medios de comunicación, se vendió tal como mensaje con el propósito que el gobierno tenga el argumento adecuado para justificar la represión que terminó con la muerte 18 civiles en un solo día.

Contó que decidió renunciar porque le pareció injusto todo lo que sucedió. “No podía aceptar que el Estado, mate con impunidad violando los Derechos Humanos de los asesinados. Después que vi las fotos de las personas que habían muerto, lo pensé y decidió renunciar al día siguiente, el 10 de enero de 2023 y veinte días después emití un video con mi versión de los hechos”, aseguró.

John Torres, que ahora espera graduarse como abogado tras culminar sus estudios de derecho, afronta un proceso en la fiscalía policial militar por los delitos de deserción, ofensas e insultos al superior, por pedir la renuncia Boluarte, en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas. El proceso sigue en curso. Contra él pidieron cuatro años de cárcel.