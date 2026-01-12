HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario
Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     Amplían plazo para solicitar retiro de AFP extraordinario     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, lunes 12 de enero | LR+ Noticias

Política

Expolicía revela que sembraron agentes terna con avellanas para deslegitimar protestas contra Dina Boluarte en Juliaca

John Torres Tayaco aseguró que sembraron agentes terna para que la PNP tenga argumento para reprimir a manifestantes que terminaron con la muerte de 18 personas.

Expolicía revela que sembraron agentes terna con avellanas en protesta con Boluarte. Crédito:Liubomir Fernández /URPI-LR
Expolicía revela que sembraron agentes terna con avellanas en protesta con Boluarte. Crédito:Liubomir Fernández /URPI-LR

Jhon Torres Yataco, es ahora un suboficial de la Policía Nacional que, tras el asesinado de 18 personas el 09 de enero de 2023 a manos de efectivos policiales y militares, renunció a la institución policial.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

En diálogo con La República reveló que los supuestos enfrentamientos con la policía fueron creados por la propia policía. Detalló que el jefe de la Unidad de Servicios Especiales (Use), a quien identificó como el “Mayor Tapia”, días antes le pidió cuotas para comprar avellanas.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ, D3L1NU3NC14 IMPARABLE Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

lr.pe

Estos aparatos explosivos, utilizados comúnmente en fiestas patronales, fueron utilizados por agentes terna contra los propios miembros del orden. Explicó que de ese modo se instigaba a manifestantes hacer lo mismo pero a la vez se tenía el argumento perfecto para decir que los miembros del orden eran atacados por vándalos con el propósito de deslegitimar las protestas.

“Yo lo he visto. Yo he estado ahí. Yo se todas las órdenes que han dado. (…) Yo doy fe que dentro de la Use estaba vestido de civil. Los oficiales lo planearon. En la formación [dentro del aeropuerto] nos dijeron que los que estaban protestando eran terroristas de sendero”, aseguró a La República.

Torres Yataco aseguró los manifestantes nunca ingresaron al interior del aeropuerto y que los enfrentamientos tuvieron lugar en el exterior del primer terminal aéreo pero, desde un sector de medios de comunicación, se vendió tal como mensaje con el propósito que el gobierno tenga el argumento adecuado para justificar la represión que terminó con la muerte 18 civiles en un solo día.

Créditos: Liubomir Fernández /URPI-LR

Créditos: Liubomir Fernández /URPI-LR

PUEDES VER: José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

lr.pe

Contó que decidió renunciar porque le pareció injusto todo lo que sucedió. “No podía aceptar que el Estado, mate con impunidad violando los Derechos Humanos de los asesinados. Después que vi las fotos de las personas que habían muerto, lo pensé y decidió renunciar al día siguiente, el 10 de enero de 2023 y veinte días después emití un video con mi versión de los hechos”, aseguró.

John Torres, que ahora espera graduarse como abogado tras culminar sus estudios de derecho, afronta un proceso en la fiscalía policial militar por los delitos de deserción, ofensas e insultos al superior, por pedir la renuncia Boluarte, en su condición de jefa suprema de las Fuerzas Armadas. El proceso sigue en curso. Contra él pidieron cuatro años de cárcel.

Notas relacionadas
Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

Censura cultural a toda máquina: boicotean estreno del documental “Uyariy” de Javier Corcuera

LEER MÁS
Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

Javier Corcuera: “Uyariy documenta la dignidad, la lucha y la esperanza de los familiares de las víctimas por conseguir justicia”

LEER MÁS
Deudos anuncian protestas tras desactivación del equipo fiscal que investigaba muertes en manifestaciones

Deudos anuncian protestas tras desactivación del equipo fiscal que investigaba muertes en manifestaciones

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

LEER MÁS
Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

LEER MÁS
Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

LEER MÁS
Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

LEER MÁS
Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

Esposa de transportista acribillado encara a José Jerí en medio de crisis por inseguridad: "¿Quién me apoya a mí?"

LEER MÁS
Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

5 postres limeños con historias que te endulzarán en esta festividad por el aniversario 491 de Lima capital

Estados Unidos confirma la captura de un buque en el Atlántico Norte y otro en el Caribe: el primero fue perseguido por semanas

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Política

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

José Jerí hace mea culpa y admite errores en su gobierno para enfrentar la criminalidad: "Acepto el jalón de orejas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025