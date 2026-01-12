HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
Política

Martín Vizcarra es evacuado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate

El exmandatario fue trasladado este lunes desde el penal de Barbadillo a un hospital de EsSalud en Ate Vitarte; hasta el momento no se han precisado las causas de la evacuación.

Martín Vizcarra es trasladado de emergencia.
Martín Vizcarra es trasladado de emergencia.

Martín Vizcarra fue evacuado de emergencia este lunes 12 desde el penal de Barbadillo hacia un hospital de EsSalud ubicado en Ate Vitarte. De acuerdo con su equipo de prensa, hasta el momento no se han informado las causas del traslado ni detalles sobre su estado de salud.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Noticia en desarrollo...

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Notas relacionadas
¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que se queda fuera de las Elecciones 2026

¿Quién es Mario Vizcarra? El hermano de Martín Vizcarra que se queda fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
Mario Vizcarra tras ser excluido de las Elecciones 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

Mario Vizcarra tras ser excluido de las Elecciones 2026: “Una decisión sin pies ni cabeza (…) No me van a doblegar”

LEER MÁS
Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente plancha presidencial de Perú Primero y queda fuera de las Elecciones 2026

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

Estafaron al Mininter en la compra del avión Antonov An-74 para la PNP

LEER MÁS
Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

LEER MÁS
Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

Encapuchado y sin registro oficial: José Jerí llegó en el cofre y se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte

LEER MÁS
INPE: jóvenes sin experiencia fueron contratadas tras reuniones con Iván Paredes

INPE: jóvenes sin experiencia fueron contratadas tras reuniones con Iván Paredes

LEER MÁS
José Jerí justifica reunión secreta con empresario chino por Día de la Amistad Perú China: “Realizaremos actividades en Palacio”

José Jerí justifica reunión secreta con empresario chino por Día de la Amistad Perú China: “Realizaremos actividades en Palacio”

LEER MÁS
Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

Revelan video inédito de la agresión de Kira Alcarraz a trabajador del SAT: "Deja de estar hablando tonterías"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025