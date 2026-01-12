Martín Vizcarra es evacuado de emergencia del penal de Barbadillo al Hospital de Ate
El exmandatario fue trasladado este lunes desde el penal de Barbadillo a un hospital de EsSalud en Ate Vitarte; hasta el momento no se han precisado las causas de la evacuación.
Martín Vizcarra es trasladado de emergencia.
Martín Vizcarra fue evacuado de emergencia este lunes 12 desde el penal de Barbadillo hacia un hospital de EsSalud ubicado en Ate Vitarte. De acuerdo con su equipo de prensa, hasta el momento no se han informado las causas del traslado ni detalles sobre su estado de salud.
Noticia en desarrollo...